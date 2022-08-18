Біологічний годинник збивається: лікарі назвали причини проблем з менструацією під час стресу

Що відбувається з місячним циклом під час стресу

Під час війни жінки знаходяться в стані сильного стресу, і найчастіше - протягом тривалого часу. А це сильно відбивається на балансі гормонів, які регулюють роботу репродуктивної системи.

На тлі стресу цикл може збільшитися до 35 днів або навпаки, скоротитися до 21 дня. За даними Національної служби здоров'я, у більшості жінок цикл становить 28 днів - від початку однієї менструації до початку іншої.

Найчастішою причиною нерегулярної менструації стає саме нервове перенапруження, зміна умов і обставин життя. Кожен організм реагує на стрес по-своєму.

У когось стрес може привести до тривалої затримки, у когось збивається звичний календар, а у деяких стрес може не вплинути на менструацію зовсім.

Що ще може порушити менструальний цикл

Незвичайна фізичне навантаження

Обмежене харчування і схуднення

Недостатня кількість води

Запальні захворювання та інфекції, в тому числі й ті, які передаються статевим шляхом

Порушення роботи ендокринних органів

Синдром полікістозних яєчників

Наближення менопаузи

Вагітність

Що ж робити при порушенні менструального циклу?

Якщо у вас збився цикл або затримка менструації, то насамперед потрібно зробити тест на вагітність.

Зверніть увагу на ознаки запалення або інфекції: дискомфорт, печіння в області статевих органів, незвичайні виділення.

Згадайте, чи не було у вас незахищеного сексу (або ви не змогли проконтролювати цілісність презерватива).

Зверніть увагу на своє харчування - чи достатньо ви їсте і п'єте.

Отримайте консультацію гінеколога, хоча б онлайн - в інтернеті зараз можна знайти лікарів, які консультують під час війни віддалено.

Якщо є можливість - запишіться на прийом до гінеколога в найближчому медичному закладі.