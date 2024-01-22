Біолог розповіла, що справді допомагає ефективно зігрітися в холоди

Взимку важливо захистити організм від морозу, щоб уникнути хвороб. Існують прості та доступні способи, на які потрібно звернути увагу усім.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Обігрівачі та кондиціонери

Кандидат біологічних наук Олена Лівінська розповіла, що коли температура в приміщенні занизька та за наявності електрики, деякі засоби зігрівання є найпопулярнішими.

Обігрівачі можуть відрізнятися різним рівнем електроспоживання та ефективності.

До основних рекомендацій із безпечного застосування таких приладів входять:

вмикати їх на безпечній відстані від легкозаймистих матеріалів

нічим не накривати та не сушити на них одяг

стежити, аби в прилад із відкритим нагрівальним елементом не потрапляв бруд, папір та пил, що можуть загорітися

не залишати ввімкнені прилади без нагляду

стежити, аби розетки та вилки не нагрівалися - це перша ознака перевантаження електромережі чи порушення роботи приладу

Важливо пам'ятати, що при користуванні обігрівачами, кондиціонерами та, особливо, тепловими вентиляторами може різко падати вологість у приміщенні.

Ідеться не тільки про чинник загального дискомфорту і старіння шкіри, але і про підвищення ризиків гострих респіраторних хвороб, кон’юнктивітів, загострення екземи тощо.

Запікання їжі в духовці

Це ще один спосіб поєднати приємне з потрібним. Запікання їжі в духовці не надто нагріє всю оселю, проте додасть тепла принаймні на кухні.

Якщо ви користуєтесь газовою духовкою чи плитою, пам’ятайте, що під час процесу горіння відчутно спалюється кисень. Тож не забувайте провітрювати приміщення та користуватися витяжкою.

Багатошаровий одяг

Пам’ятайте про силу вовняних виробів - шкарпетки та светри стануть у пригоді. Термобілизна допомагає відводити вологу та зберігати тепло.

Проте важливо зважати, на який режим рухової активності вона розрахована - якщо для активних видів спорту, то зігрівати при сидінні за комп’ютером вона буде не сильно. Взуття із товстою підошвою зігріватиме більше, ніж із тонкою.

Регулярна фізична активність

Фізична активність сприяє гарному кровообігу, тому мерзнути ви будете менше. Фізична активність взимку надворі сприяє помірному загартуванню та навіть зміні конституції жирової тканини.

Теплі напої

В холодну пору року усі постійно зігріваються різноманітними чаями та кавою. Це дійсно зігріває та частково закриває наші потреби в рідині, що теж дуже актуально, адже взимку усі менше п'ють води.

Важливо не налягати надміру на солодощі, які гарно поєднують разом з усіма традиційними зимовими напоями.

До того ж не варто споживати із зігрівальною метою алкоголь. Адже так ви втрачаєте більше тепла через розширення судин.