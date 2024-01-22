Биолог рассказала, что действительно помогает эффективно согреться в холода

Зимой важно защитить организм от мороза во избежание болезней. Есть простые и доступные способы, на которые нужно обратить внимание всем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт медицинского сообщества " Бережи себе ".

Обогреватели и кондиционеры

Кандидат биологических наук Елена Ливинская рассказала, что когда температура в помещении слишком низкая и при наличии электричества, некоторые средства согревания являются самыми популярными.

Обогреватели могут отличаться разным уровнем электропотребления и эффективности.

Основные рекомендации по безопасному применению таких приборов включают:

включать их на безопасном расстоянии от легковоспламеняющихся материалов

ничем не накрывать и не сушить на них одежду

следить, чтобы в прибор с открытым нагревательным элементом не попадала грязь, бумага и пыль, которые могут загореться

не оставлять включенные приборы без присмотра

следить, чтобы розетки и вилки не нагревались - это первый признак перегрузки электросети или нарушение работы прибора

Важно помнить, что при пользовании обогревателями, кондиционерами и особенно тепловыми вентиляторами может резко падать влажность в помещении.

Речь идет не только о факторе общего дискомфорта и старения кожи, но и о повышении рисков острых респираторных болезней, конъюнктивитов, обострении экземы и т.д.

Запекание пищи в духовке

Это еще один способ соединить приятное с нужным. Запекание пищи в духовке не слишком нагреет все жилье, однако добавит тепла по крайней мере на кухне.

Если вы используете газовую духовку или плиту, помните, что во время процесса горения ощутимо сжигается кислород. Не забывайте проветривать помещение и пользоваться вытяжкой.

Многослойная одежда

Помните о силе шерстяных изделий - носки и свитера пригодятся. Термобелье помогает отводить влагу и сохранять тепло.

Однако важно учитывать, какой режим двигательной активности она рассчитана - если для активных видов спорта, то согревать при сидении за компьютером она будет не сильно. Обувь с толстой подошвой будет согревать больше, чем с тонкой.

Регулярная физическая активность

Физическая активность способствует хорошему кровообращению, поэтому мерзнуть вы будете меньше. Физическая активность зимой на улице способствует умеренной закалке и даже изменению конституции жировой ткани.

Теплые напитки

В холодное время года все постоянно согреваются чаями и кофе. Это действительно согревает и частично закрывает потребности в жидкости, что тоже очень актуально, ведь зимой все меньше пьют воды.

Важно не налегать чрезмерно на сладости, которые хорошо сочетаются со всеми традиционными зимними напитками.

К тому же не стоит потреблять в согревающих целях алкоголь. Ведь так вы теряете больше тепла из-за расширения сосудов.