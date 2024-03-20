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Біографії Меган Маркл та принца Гаррі зникли з офіційного сайту королівської родини: що це означає

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Меган Маркл та принц Гаррі тепер не мають сторінок з біографіями на офіційному сайті королівської родини.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на закордонне видання Hello.

Біографії Меган Маркл та принц Гаррі зникли з королівського сайту 

З офіційного сайту монаршої сім’ї зникли біографічні сторінки Меган Маркл і Гаррі. Тепер персональні біографії герцога і герцогині об’єднані під одним брендом на новій онлайн-платформі. 

Раніше Сассекські мали окремі сторінки на офіційному сайті королівської родини, але після того, як пресслужба оновила розділ біографій, профілі подружжя було перенесено в один профіль.Втім, на самій сторінці докладно описано діяльність як Меган, так і принца Гаррі. 

Скриншот

На новому порталі біографія герцога і герцогині має більшу деталізованість і компліментарний тон. Так, принца Гаррі характеризують як гуманіста, військового ветерана, захисника психічного здоров’я, борця за захист довкілля і автора мемуарів, написаних із непохитною чесністю. 

Про Меган написано як про феміністку, борця за права людини та гендерну рівність.

Меган Маркл і принц Гаррі тепер мають спільну біографію на сайті королівської родини (фото: Getty images)

Також на новій сторінці зазначені герб і королівські титули пари, попри їхню відмову від монарших обов’язків і критику сім’ї.

Варто сказати, що подружжя суттєво зіпсувало стосунки із родичами після публікації своїх мемуарів "Запасний", що вийшли на початку минулого року, тому не дивно, що їхні біографії не є головними на сайті. 

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Меган МарклПринц ГарріКоролівська сім'я