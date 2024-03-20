Біографії Меган Маркл та принца Гаррі зникли з офіційного сайту королівської родини: що це означає

Меган Маркл та принц Гаррі тепер не мають сторінок з біографіями на офіційному сайті королівської родини.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на закордонне видання Hello.
З офіційного сайту монаршої сім’ї зникли біографічні сторінки Меган Маркл і Гаррі. Тепер персональні біографії герцога і герцогині об’єднані під одним брендом на новій онлайн-платформі.
Раніше Сассекські мали окремі сторінки на офіційному сайті королівської родини, але після того, як пресслужба оновила розділ біографій, профілі подружжя було перенесено в один профіль.Втім, на самій сторінці докладно описано діяльність як Меган, так і принца Гаррі.
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На новому порталі біографія герцога і герцогині має більшу деталізованість і компліментарний тон. Так, принца Гаррі характеризують як гуманіста, військового ветерана, захисника психічного здоров’я, борця за захист довкілля і автора мемуарів, написаних із непохитною чесністю.
Про Меган написано як про феміністку, борця за права людини та гендерну рівність.
Меган Маркл і принц Гаррі тепер мають спільну біографію на сайті королівської родини (фото: Getty images)
Також на новій сторінці зазначені герб і королівські титули пари, попри їхню відмову від монарших обов’язків і критику сім’ї.
Варто сказати, що подружжя суттєво зіпсувало стосунки із родичами після публікації своїх мемуарів "Запасний", що вийшли на початку минулого року, тому не дивно, що їхні біографії не є головними на сайті.
Раніше ми розповідали, що принца Гаррі можуть депортувати з США.
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