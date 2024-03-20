RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Биографии Меган Маркл и принца Гарри исчезли с официального сайта королевской семьи: что это значит

Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty images)
Автор: Юлия Любченко

У Мегана Маркла и принца Гарри теперь нет страниц с биографиями на официальном сайте королевской семьи.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на зарубежное издание Hello.

Биографии Меган Маркл и принц Гарри исчезли с королевского сайта

С официального сайта монаршей семьи исчезли биографические страницы Меган Маркл и Гарри. Теперь персональные биографии герцога и герцогини объединены под одним брендом на новой онлайн-платформе.

Ранее у Сассекских были отдельные страницы на официальном сайте королевской семьи, но после того, как прессслужба обновила раздел биографий, профили супругов были перенесены в один профиль. Впрочем, на самой странице подробно описана деятельность как Меган, так и принца Гарри.

Скриншот

На новом портале биография герцога и герцогини имеет большую детализированность и комплиментарный тон. Так, принца Гарри характеризуют как гуманиста, военного ветерана, защитника психического здоровья, борца за защиту окружающей среды и автора мемуаров, написанных с непреклонной честностью.

О Мегане написано как о феминистке, борце за права человека и гендерном равенстве.

Меган Маркл и принц Гарри теперь имеют общую биографию на сайте королевской семьи (фото: Getty images)

Также на новой странице указаны герб и королевские титулы пары, несмотря на их отказ от монарших обязанностей и критику семьи.

Стоит сказать, что супруги существенно испортили отношения с родственниками после публикации своих мемуаров "Запасной", вышедших в начале прошлого года, поэтому не удивительно, что их биографии не являются главными на сайте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Меган МарклПринц ГарриКоролевская семья