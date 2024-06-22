Біля узбережжя Ізраїлю знайдено затонулий корабель бронзового віку, якому понад 3300 років

У Середземному морі, за 90 кілометрів від узбережжя Ізраїлю, було знайдено затонулий корабель. Вперше його помітила газова компанія Energean, яка проводила обстеження дна моря. Виявилося, що це стародавній корабель, що належить до бронзового віку. І на ньому, попри 3000 років під водою, зберігся товар, який корабель перевозив.

Що відомо про цей затонулий корабель, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Управління старожитностей Ізраїлю.

Як повідомляє керівник екологічної групи Карніт Бачартан, дослідники виявили незвичайне видовище, схоже на велике скупчення глечиків, що стоять на землі.

"Вивчивши місце і склавши карту за допомогою робота, стало зрозуміло, що це затонулий корабель завдовжки від 12 до 14 метрів, що несе на собі сотні глечиків, на поверхні можна було побачити лише деякі з них", - додала вона.

Перших два глечики були підняті з затонулого корабля на поверхню та відправлені для дослідження. В Управлінні старожитностей Ізраїлю припустили, що цей корабель був зруйнований внаслідок шторму, або - в результаті зіткнення з піратами.

Цю знахідку дослідники описують як "перший і найстаріший затонулий корабель, виявлений на сьогодняшній день у східному Середземномор'ї". За словами директора агентства Яакова Шаравіта, це відкриття світового рівня, яке змінює історію.

"Ця знахідка відкриває нам, як ніколи раніше, навігаційні навички стародавніх мореплавців, здатних перетинати Середземне море, не маючи прямої видимості будь-якого узбережжя", - додав він.

Біля узбережжя Ізраїлю знайдено затонулий корабель, якому 3300 років (фото: iaa.org.il)

Останки корабля були знайдені на глибині понад милю під поверхнею, "де час застиг у момент катастрофи", і їх не торкнулися ані люди, ані течії, що впливають на затонулі кораблі, виявлені на мілководді.

Попередні розрахунки вказують, що цей корабель затонув десь між 1400 та 1300 роками до нашої ери. У глечиках імовірно були олія, вино, фрукти та інші сільськогосподарські продукти. Виявлення такої великої кількості глечиків у вантажі одного корабля вказує на морські торгівельні відносини у значних кількостях з країни їхнього походження до країн Стародавнього Сходу на берегах Середземного моря.

Шаравіт підкреслив, що за всю історію було знайдено тільки два кораблі бронзового століття - і обидва недалеко від Туреччини - човен з мису Гелідонія та човен Улубурун.

Обидва кораблі були знайдені біля берега, що свідчить про те, що судноплавні маршрути проходили узбережжям між портами. Однак це нове відкриття змінює розуміння стародавньої морської торгівлі, демонструючи, що стародавнє судноплавство також поширювалося на глибокі води.

"Корабель зберігся на такій великій глибині, що час завмер з моменту катастрофи - його корпус і контексти не були порушені рукою людини (дайверів, рибалок тощо); і не піддається впливу хвиль і течій, які впливають на корабельні аварії на мілководді", - додав він.