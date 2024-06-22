У побережья Израиля найден затонувший корабль бронзового века, которому более 3300 лет

В Средиземном море, в 90 километрах от побережья Израиля, был обнаружен затонувший корабль. Впервые его увидела газовая компания Energean, которая проводила обследование дна моря. Оказалось, что это древний корабль, принадлежащий бронзовому веку. И на нем, несмотря на 3000 лет под водой, сохранился перевозимый корабль товар.

Что известно об этом затонувшем корабле, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Управление древностей Израиля.

Как сообщает руководитель экологической группы Карнит Бачартан, исследователи обнаружили необычное зрелище, похожее на большое скопление стоящих на земле кувшинов.

"Изучив место и составив карту с помощью робота, стало понятно, что это затонувший корабль длиной от 12 до 14 метров, несущий на себе сотни кувшинов, на поверхности можно было увидеть лишь некоторые из них", - добавила она.

Первые два кувшина были подняты с затонувшего корабля на поверхность и отправлены для исследования. В Управлении древностей Израиля предположили, что этот корабль был разрушен в результате шторма, или – в результате столкновения с пиратами.

Эту находку исследователи описывают как "первый и старейший затонувший корабль, обнаруженный на сегодня в восточном Средиземноморье". По словам директора агентства Яакова Шаравита, это открытие мирового уровня, меняющего историю.

"Эта находка открывает нам, как никогда раньше, навигационные навыки древних мореплавателей, способных пересекать Средиземное море, не имея прямой видимости какого-либо побережья", - добавил он.

У побережья Израиля найден затонувший корабль, которому 3300 лет (фото: iaa.org.il)

Останки корабля были найдены на глубине свыше миль под поверхностью, "где время застыло в момент катастрофы", и их не коснулись ни люди, ни течения, влияющие на затонувшие корабли, обнаруженные на мелководье.

Предыдущие расчеты указывают, что этот корабль затонул где-то между 1400 и 1300 до нашей эры. В кувшинах, вероятно, были масло, вино, фрукты и другие сельскохозяйственные продукты. Выявление столь большого количества кувшинов в грузы одного корабля указывает на морские торговые отношения в значительных количествах из страны их происхождения в страны Древнего Востока на берегах Средиземного моря.

Шаравит подчеркнул, что за всю историю были найдены только два корабля бронзового века - и оба недалеко от Турции - лодка из мыса Гелидония и лодка Улубурун.

Оба корабля были найдены у берега, что свидетельствует, что судоходные маршруты проходили по побережью между портами. Однако это новое открытие изменяет понимание древней морской торговли, показывая, что древнее судоходство также распространялось на глубокие воды.

"Корабль сохранился на такой большой глубине, что время замерло с момента катастрофы - его корпус и контексты не были нарушены рукой человека (дайверов, рыболовов и т.п.); и не подвергается воздействию волн и течений, которые влияют на корабельные аварии на мелководье", - добавил он.