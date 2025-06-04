Більшість жінок роблять цю помилку: скільки годин безпечно носити прокладку

Попри те, що гігієнічні прокладки давно стали звичним засобом жіночої гігієни, більшість жінок продовжують робити одну поширену помилку - носять їх надто довго.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що лікарі-гінекологи попереджають про неправильне використання прокладок жінками.
Фахівці радять змінювати прокладку кожні 3-4 години, навіть якщо здається, що вона ще не повністю заповнена. Це стосується як денних, так і нічних прокладок. Уночі допускається довше використання - до 6–8 годин, але лише за умови, що жінка спить і не перевищує цей інтервал.
Причина в тому, що прокладка - це вологе середовище, яка може швидко стати ідеальним ґрунтом для розмноження бактерій. Надто тривале носіння однієї прокладки може викликати подразнення, свербіж, неприємний запах, а в окремих випадках - навіть інфекції сечостатевої системи.
Лікарі наголошують: прокладка повинна не лише вбирати виділення, але й зберігати природний баланс мікрофлори. Якщо не змінювати засіб гігієни вчасно, зростає ризик виникнення бактеріального вагінозу, молочниці, дерматиту та навіть запальних процесів.
Варто звертати увагу і на матеріал прокладки. Перевагу краще віддавати дихаючим варіантам без ароматизаторів, які можуть викликати алергію.
Щоденні прокладки також не можна носити довше 4 годин. Їх використання доречне лише в окремі дні циклу або при незначних виділеннях, але не щодня, адже постійне блокування повітряного обміну може порушити природну мікрофлору.
Завжди мийте руки до та після зміни прокладки.
Уникайте ароматизованих засобів гігієни.
Ніколи не носіть одну прокладку більше 4 годин вдень.
Використовуйте прокладки за призначенням (денні, нічні, щоденні).
При перших ознаках дискомфорту звертайтесь до гінеколога.
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В матеріалі використані такі джерела - American College of Obstetricians and Gynecologists, WebMD, Mayo Clinic.