Большинство женщин совершают эту ошибку: сколько часов безопасно носить прокладку

Несмотря на то, что гигиенические прокладки давно стали привычным средством женской гигиены, большинство женщин продолжают делать одну распространенную ошибку - носят их слишком долго.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что врачи-гинекологи предупреждают о неправильном использовании прокладок женщинами.
Специалисты советуют менять прокладку каждые 3-4 часа, даже если кажется, что она еще не полностью заполнена. Это касается как дневных, так и ночных прокладок. Ночью допускается более долгое использование - до 6-8 часов, но лишь при условии, что женщина спит и не превышает этот интервал.
Причина в том, что прокладка - это влажная среда, которая может быстро стать идеальной почвой для размножения бактерий. Слишком длительное ношение одной прокладки может вызвать раздражение, зуд, неприятный запах, а в отдельных случаях - даже инфекции мочеполовой системы.
Врачи отмечают: прокладка должна не только впитывать выделения, но и сохранять естественный баланс микрофлоры. Если не менять средство гигиены вовремя, возрастает риск возникновения бактериального вагиноза, молочницы, дерматита и даже воспалительных процессов.
Стоит обращать внимание и на материал прокладки, предпочтение лучше отдавать дышащим вариантам без ароматизаторов, которые могут вызвать аллергию.
Ежедневные прокладки также нельзя носить дольше 4 часов. Их использование уместно лишь в отдельные дни цикла или при незначительных выделениях, но не ежедневно, ведь постоянное блокирование воздушного обмена может нарушить естественную микрофлору.
Всегда мойте руки до и после смены прокладки.
Избегайте ароматизированных средств гигиены.
Никогда не носите одну прокладку более 4 часов в день.
Используйте прокладки по назначению (дневные, ночные, ежедневные).
При первых признаках дискомфорта обращайтесь к гинекологу.
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В материале использованы следующие источники - American College of Obstetricians and Gynecologists, WebMD, Mayo Clinic.