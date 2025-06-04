Більшість жінок роблять цю помилку: скільки годин безпечно носити прокладку
Попри те, що гігієнічні прокладки давно стали звичним засобом жіночої гігієни, більшість жінок продовжують робити одну поширену помилку - носять їх надто довго.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що лікарі-гінекологи попереджають про неправильне використання прокладок жінками.
Скільки годин безпечно носити прокладку?
Фахівці радять змінювати прокладку кожні 3-4 години, навіть якщо здається, що вона ще не повністю заповнена. Це стосується як денних, так і нічних прокладок. Уночі допускається довше використання - до 6–8 годин, але лише за умови, що жінка спить і не перевищує цей інтервал.
Причина в тому, що прокладка - це вологе середовище, яка може швидко стати ідеальним ґрунтом для розмноження бактерій. Надто тривале носіння однієї прокладки може викликати подразнення, свербіж, неприємний запах, а в окремих випадках - навіть інфекції сечостатевої системи.
Що кажуть про прокладки лікарі?
Лікарі наголошують: прокладка повинна не лише вбирати виділення, але й зберігати природний баланс мікрофлори. Якщо не змінювати засіб гігієни вчасно, зростає ризик виникнення бактеріального вагінозу, молочниці, дерматиту та навіть запальних процесів.
Варто звертати увагу і на матеріал прокладки. Перевагу краще віддавати дихаючим варіантам без ароматизаторів, які можуть викликати алергію.
Щоденні прокладки також не можна носити довше 4 годин. Їх використання доречне лише в окремі дні циклу або при незначних виділеннях, але не щодня, адже постійне блокування повітряного обміну може порушити природну мікрофлору.
Поради жінкам в період менструації
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Завжди мийте руки до та після зміни прокладки.
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Уникайте ароматизованих засобів гігієни.
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Ніколи не носіть одну прокладку більше 4 годин вдень.
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Використовуйте прокладки за призначенням (денні, нічні, щоденні).
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При перших ознаках дискомфорту звертайтесь до гінеколога.
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В матеріалі використані такі джерела - American College of Obstetricians and Gynecologists, WebMD, Mayo Clinic.
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