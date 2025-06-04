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Більшість жінок роблять цю помилку: скільки годин безпечно носити прокладку

Середа 04 червня 2025 18:26
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Більшість жінок роблять цю помилку: скільки годин безпечно носити прокладку Фото: Скільки годин можна використовувати прокладку (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Попри те, що гігієнічні прокладки давно стали звичним засобом жіночої гігієни, більшість жінок продовжують робити одну поширену помилку - носять їх надто довго.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що лікарі-гінекологи попереджають про неправильне використання прокладок жінками.

Скільки годин безпечно носити прокладку?

Фахівці радять змінювати прокладку кожні 3-4 години, навіть якщо здається, що вона ще не повністю заповнена. Це стосується як денних, так і нічних прокладок. Уночі допускається довше використання - до 6–8 годин, але лише за умови, що жінка спить і не перевищує цей інтервал.

Причина в тому, що прокладка - це вологе середовище, яка може швидко стати ідеальним ґрунтом для розмноження бактерій. Надто тривале носіння однієї прокладки може викликати подразнення, свербіж, неприємний запах, а в окремих випадках - навіть інфекції сечостатевої системи.

Що кажуть про прокладки лікарі?

Лікарі наголошують: прокладка повинна не лише вбирати виділення, але й зберігати природний баланс мікрофлори. Якщо не змінювати засіб гігієни вчасно, зростає ризик виникнення бактеріального вагінозу, молочниці, дерматиту та навіть запальних процесів.

Варто звертати увагу і на матеріал прокладки. Перевагу краще віддавати дихаючим варіантам без ароматизаторів, які можуть викликати алергію.

Щоденні прокладки також не можна носити довше 4 годин. Їх використання доречне лише в окремі дні циклу або при незначних виділеннях, але не щодня, адже постійне блокування повітряного обміну може порушити природну мікрофлору.

Поради жінкам в період менструації

  • Завжди мийте руки до та після зміни прокладки.

  • Уникайте ароматизованих засобів гігієни.

  • Ніколи не носіть одну прокладку більше 4 годин вдень.

  • Використовуйте прокладки за призначенням (денні, нічні, щоденні).

  • При перших ознаках дискомфорту звертайтесь до гінеколога.

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В матеріалі використані такі джерела - American College of Obstetricians and Gynecologists, WebMD, Mayo Clinic.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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