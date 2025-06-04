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Большинство женщин совершают эту ошибку: сколько часов безопасно носить прокладку

Среда 04 июня 2025 18:26
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Большинство женщин совершают эту ошибку: сколько часов безопасно носить прокладку Фото: Сколько часов можно использовать прокладку (unsplash.com)
Автор: Людмила Жукова

Несмотря на то, что гигиенические прокладки давно стали привычным средством женской гигиены, большинство женщин продолжают делать одну распространенную ошибку - носят их слишком долго.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что врачи-гинекологи предупреждают о неправильном использовании прокладок женщинами.

Сколько часов безопасно носить прокладку?

Специалисты советуют менять прокладку каждые 3-4 часа, даже если кажется, что она еще не полностью заполнена. Это касается как дневных, так и ночных прокладок. Ночью допускается более долгое использование - до 6-8 часов, но лишь при условии, что женщина спит и не превышает этот интервал.

Причина в том, что прокладка - это влажная среда, которая может быстро стать идеальной почвой для размножения бактерий. Слишком длительное ношение одной прокладки может вызвать раздражение, зуд, неприятный запах, а в отдельных случаях - даже инфекции мочеполовой системы.

Что говорят о прокладках врачи?

Врачи отмечают: прокладка должна не только впитывать выделения, но и сохранять естественный баланс микрофлоры. Если не менять средство гигиены вовремя, возрастает риск возникновения бактериального вагиноза, молочницы, дерматита и даже воспалительных процессов.

Стоит обращать внимание и на материал прокладки, предпочтение лучше отдавать дышащим вариантам без ароматизаторов, которые могут вызвать аллергию.

Ежедневные прокладки также нельзя носить дольше 4 часов. Их использование уместно лишь в отдельные дни цикла или при незначительных выделениях, но не ежедневно, ведь постоянное блокирование воздушного обмена может нарушить естественную микрофлору.

Советы женщинам в период менструации

  • Всегда мойте руки до и после смены прокладки.

  • Избегайте ароматизированных средств гигиены.

  • Никогда не носите одну прокладку более 4 часов в день.

  • Используйте прокладки по назначению (дневные, ночные, ежедневные).

  • При первых признаках дискомфорта обращайтесь к гинекологу.

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В материале использованы следующие источники - American College of Obstetricians and Gynecologists, WebMD, Mayo Clinic.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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