Большинство женщин совершают эту ошибку: сколько часов безопасно носить прокладку

Несмотря на то, что гигиенические прокладки давно стали привычным средством женской гигиены, большинство женщин продолжают делать одну распространенную ошибку - носят их слишком долго.

Сколько часов безопасно носить прокладку?

Специалисты советуют менять прокладку каждые 3-4 часа, даже если кажется, что она еще не полностью заполнена. Это касается как дневных, так и ночных прокладок. Ночью допускается более долгое использование - до 6-8 часов, но лишь при условии, что женщина спит и не превышает этот интервал.

Причина в том, что прокладка - это влажная среда, которая может быстро стать идеальной почвой для размножения бактерий. Слишком длительное ношение одной прокладки может вызвать раздражение, зуд, неприятный запах, а в отдельных случаях - даже инфекции мочеполовой системы.

Что говорят о прокладках врачи?

Врачи отмечают: прокладка должна не только впитывать выделения, но и сохранять естественный баланс микрофлоры. Если не менять средство гигиены вовремя, возрастает риск возникновения бактериального вагиноза, молочницы, дерматита и даже воспалительных процессов.

Стоит обращать внимание и на материал прокладки, предпочтение лучше отдавать дышащим вариантам без ароматизаторов, которые могут вызвать аллергию.

Ежедневные прокладки также нельзя носить дольше 4 часов. Их использование уместно лишь в отдельные дни цикла или при незначительных выделениях, но не ежедневно, ведь постоянное блокирование воздушного обмена может нарушить естественную микрофлору.

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