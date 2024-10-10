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Більшість роблять це кожного дня: лікар назвав звичку, яка призводить до зморшок

Що призводить до швидкого старіння шкіри (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Появу зморшок провокують не лише шкідливе харчування та неправильний догляд. Як виявилось, до швидкого старіння шкіри призводить куріння.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про проблеми зі здоров'я та шкірою, які виникнуть при тривалому курінні.

Вплив куріння на шкіру

імічні речовини в електронних сигаретах можуть викликати подразнення шкіри, що призводить до акне або алергічного дерматиту, особливо навколо рота.

Вейпінг також може зневоднювати шкіру, що призводить до тьмяного кольору обличчя, зморшок або погіршення наявних захворювань шкіри.

Крім того, нікотин в електронних сигаретах може звужувати кровоносні судини та зменшувати приплив крові до шкіри, перешкоджаючи поживним речовинам ефективно досягати клітин шкіри та сприяючи передчасному старінню.

Крім того, різні хімічні речовини для вейпінгу можуть спровокувати запалення та подразнення шкіри, що призведе до появи плям і прищів.

Пропіленгліколь - це синтетичний спирт, який може викликати реакцію у чутливих до нього людей. Його часто додають в косметику, дезодоранти і навіть деякі продукти харчування. Однак він також є основним компонентом рідини для електронних пристроїв.

Способи, які допоможуть кинути палити

Пауза

Якщо ви відчуваєте, що збираєтеся піддатися тязі до тютюну, скажіть собі, що спочатку потрібно почекати 10 хвилин. Тоді зробіть щось, щоб відволіктися протягом цього часу.

Спробуйте піти або зайнятись чимось, щоб на час забутись про сигарети. 

Винагорода

Відкладіть кошти, які були б використані на цигарки, на те, щоб придбати собі щось бажане. На початку, зазвичай найважче, тож зробіть для себе приємне уже після першої доби.

Раніше лікар розвіював популярні міфи про безпечність кальяну.

Читайте також, що робити, якщо вас "обкурюють" в кав'ярні чи на зупинці.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Express та Мауо clinic.

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