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Большинство делают это каждый день: врач назвал привычку, которая приводит к морщинам

Что приводит к быстрому старению кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Появление морщин провоцируют не только вредное питание и неправильный уход. Как оказалось, к быстрому старению кожи приводит курение.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о проблемах со здоровьем и кожей, которые возникнут при длительном курении.

Воздействие курения на кожу

имические вещества в электронных сигаретах могут вызвать раздражение кожи, что приводит к акне или аллергическому дерматиту, особенно вокруг рта.

Вейпинг также может обезвоживать кожу, что приводит к тусклому цвету лица, морщинам или ухудшению имеющихся заболеваний кожи.

Кроме того, никотин в электронных сигаретах может сужать кровеносные сосуды и уменьшать приток крови к коже, препятствуя питательным веществам эффективно достигать клеток кожи и способствуя преждевременному старению.

Кроме того, различные химические вещества для вейпинга могут спровоцировать воспаление и раздражение кожи, что приведет к появлению пятен и прыщам.

Пропиленгликоль - это синтетический спирт, который может вызвать реакцию у чувствительных к нему людей. Его часто добавляют в косметику, дезодоранты и даже некоторые продукты питания. Однако он является основным компонентом жидкости для электронных устройств.

Способы, которые помогут бросить курить

Пауза

Если вы чувствуете, что собираетесь поддаться тяге к табаку, скажите себе, что сначала нужно подождать 10 минут. Тогда сделайте что-нибудь, чтобы отвлечься в течение этого времени.

Попробуйте уйти или заняться чем-нибудь, чтобы на время забыть о сигаретах.

Вознаграждение

Отложите средства, которые были бы использованы на папиросы, на то, чтобы приобрести себе что-то желаемое. В начале, обычно тяжелее всего, сделайте для себя приятное уже после первых суток.

Ранее врач развеивал популярные мифы о безопасности кальяна.

Читайте также, что делать, если вас "окуривают" в кафе или на остановке.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Express и Мауо clinic.

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