Большинство делают это каждый день: врач назвал привычку, которая приводит к морщинам

Воздействие курения на кожу

имические вещества в электронных сигаретах могут вызвать раздражение кожи, что приводит к акне или аллергическому дерматиту, особенно вокруг рта.

Вейпинг также может обезвоживать кожу, что приводит к тусклому цвету лица, морщинам или ухудшению имеющихся заболеваний кожи.

Кроме того, никотин в электронных сигаретах может сужать кровеносные сосуды и уменьшать приток крови к коже, препятствуя питательным веществам эффективно достигать клеток кожи и способствуя преждевременному старению.

Кроме того, различные химические вещества для вейпинга могут спровоцировать воспаление и раздражение кожи, что приведет к появлению пятен и прыщам.

Пропиленгликоль - это синтетический спирт, который может вызвать реакцию у чувствительных к нему людей. Его часто добавляют в косметику, дезодоранты и даже некоторые продукты питания. Однако он является основным компонентом жидкости для электронных устройств.

Способы, которые помогут бросить курить

Пауза

Если вы чувствуете, что собираетесь поддаться тяге к табаку, скажите себе, что сначала нужно подождать 10 минут. Тогда сделайте что-нибудь, чтобы отвлечься в течение этого времени.

Попробуйте уйти или заняться чем-нибудь, чтобы на время забыть о сигаретах.

Вознаграждение

Отложите средства, которые были бы использованы на папиросы, на то, чтобы приобрести себе что-то желаемое. В начале, обычно тяжелее всего, сделайте для себя приятное уже после первых суток.