"Більшість переростає": лікар розповіла, що викликає лунатизм у дітей

Дитячий лунатизм - це коли дитина встає під час сну, але не усвідомлює і не пам'ятає своїх дій. Це явище також відоме як сомнамбулізм. Цікаво, що на ранок дитина не пам'ятає, що було вночі.
Про його симптоми та причини виникнення розповіла педіатр із Харкова Дар'я Власенко на своїй Instagram-сторінці.
Лунатизм зустрічається у здорових дітей і зазвичай не пов'язаний із серйозними емоційними чи психологічними проблемами. Лунатизм найчастіше спостерігається у дітей віком від 4 до 8 років.
Більшість дітей, які ходять уві сні, починають це робити через годину чи дві після засинання.
Епізоди лунатизму зазвичай тривають від 5 до 15 хвилин.
Така поведінка зазвичай нешкідлива, і більшість дітей її переростають.
Лікар зазначила, що дуже важливо захистити дитину від можливих травм через лунатизму.
Також він може бути симптомом основного захворювання:
Зазвичай лікар може діагностувати лунатизм на основі оповідань інших членів сім'ї щодо поведінки дитини. Як правило, лікування не потрібне.
Ваш лікар може порадити провести фізичне та психологічне обстеження, щоб виключити інші захворювання, які можуть спричинити лунатизм. Якщо інша медична проблема викликає лунатизм у дитини, необхідно лікування основної проблеми.
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