RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Большинство перерастает": врач рассказала, что вызывает лунатизм у детей

Фото: Что вызывает лунатизм у детей (littleone.com)
Автор: Людмила Жукова

Детский лунатизм - это когда ребенок встает во время сна, но не осознает и не помнит потом своих действий. Это явление также известно как сомнамбулизм. Интересно, что на утро ребенок совершенно не помнит, что было ночью.

О его симптомах и причинах возникновения рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко на своей Instagram-странице.

Что известно о лунатизме

Лунатизм встречается у здоровых детей и обычно не связан с серьезными эмоциональными или психологическими проблемами. Лунатизм чаще всего наблюдается у детей в возрасте от 4 до 8 лет.

Большинство детей, ходящих во сне, начинают это делать через час или два после засыпания.

Эпизоды лунатизма обычно длятся от 5 до 15 минут.
Такое поведение обычно безвредно, и большинство детей его перерастают.

Врач отметила, что очень важно защитить ребенка от возможных травм из-за лунатизма.

Что вызывает лунатизм?

  • усталость или недосыпание
  • нерегулярность рутины перед сном
  • стресс или волнение
  • пребывание в другом месте для сна
  • острая болезнь или лихорадка
  • определенные лекарства - седативные средства, стимуляторы и антигистаминные препараты
  • семейная история сомнамбулизма.

Также он может быть симптомом основного заболевания:

  • апное сна (когда человек прекращает дышать на короткий промежуток времени в течение ночи)
  • ночные кошмары (кошмары, возникающие в глубоком сне)
  • мигрени
  • синдром беспокойных ног (RLS)
  • травмы головы.

Какие симптомы лунатизма

  • приседания в постели и повторные следующие движения
  • вставание и хождение по дому
  • разговаривает или бормочет во время сна
  • ребенок не реагирует, когда с ним говорят
  • ребенок совершает неловкие движения
  • мочеиспускание в неподходящих местах
  • выполнение рутинных или повторяющихся действий, таких как открытие и закрытие дверей
  • глаза вашего ребенка открыты, но обычно они будут выглядеть как стеклянные
  • когда ребенок ходит во сне, он вас не узнает.

Как диагностируют лунатизм?

Обычно врач может диагностировать лунатизм на основе рассказов других членов семьи о поведении ребенка. Как правило, лечение не нужно.

Ваш врач может посоветовать провести физическое и психологическое обследование, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызвать лунатизм. Если другая медицинская проблема вызывает лунатизм у ребенка, необходимо лечение основной проблемы.

Как мы ранее сообщали, врачи рассказали, можно ли вакцинировать ребенка, который кашляет.

Также читайте, педиатр рассказал, что категорически нельзя делать при насморке.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітиврачи