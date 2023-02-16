"Большинство перерастает": врач рассказала, что вызывает лунатизм у детей

Детский лунатизм - это когда ребенок встает во время сна, но не осознает и не помнит потом своих действий. Это явление также известно как сомнамбулизм. Интересно, что на утро ребенок совершенно не помнит, что было ночью.
О его симптомах и причинах возникновения рассказала педиатр из Харькова Дарья Власенко на своей Instagram-странице.
Лунатизм встречается у здоровых детей и обычно не связан с серьезными эмоциональными или психологическими проблемами. Лунатизм чаще всего наблюдается у детей в возрасте от 4 до 8 лет.
Большинство детей, ходящих во сне, начинают это делать через час или два после засыпания.
Эпизоды лунатизма обычно длятся от 5 до 15 минут.
Такое поведение обычно безвредно, и большинство детей его перерастают.
Врач отметила, что очень важно защитить ребенка от возможных травм из-за лунатизма.
Также он может быть симптомом основного заболевания:
Обычно врач может диагностировать лунатизм на основе рассказов других членов семьи о поведении ребенка. Как правило, лечение не нужно.
Ваш врач может посоветовать провести физическое и психологическое обследование, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызвать лунатизм. Если другая медицинская проблема вызывает лунатизм у ребенка, необходимо лечение основной проблемы.
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