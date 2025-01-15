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Більше жодних скручувань! Ось яка справа зробить вам ідеальний прес на задрість всім

Середа 15 січня 2025 09:15
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Більше жодних скручувань! Ось яка справа зробить вам ідеальний прес на задрість всім Фото: Яка вправа допоможе накачати прес (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Протягом багатьох років традиційні скручування вважалися найкращою вправою для зміцнення брюшного пресу.. Проте експерти з фітнесу почали виступати за більш ефективні та функціональні методи розвитку цієї важливої ​​частини тіла.

Яка вправа дуже ефективна та зробить ідеальним ваш живіт, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

Яка вправа найефективніша для пресу?

Однією з найбільш рекомендованих вправ є планка, яка пропонує численні переваги для комплексного зміцнення пресу.

Кор відноситься до групи м'язів, яка включає не тільки м'язи черевного преса, але також м'язи нижньої частини спини, косі м'язи, діафрагму і м'язи тазового дна.

Міцні м'язи преса необхідні для гарної постави, запобігання травмам і підвищення ефективності під час різних фізичних навантажень.

Попрощатися з традиційними скручуваннями не означає відмовитися від зміцнення свого ядра. Навпаки, застосування таких вправ, як планка, може запропонувати більш ефективні та функціональні результати.

Переваги планки

Комплексна активація м’язів

Планка задіює одночасно кілька груп м’язів, включаючи м’язи живота, сідниць, плечей і спини. Це забезпечує більш повне тренування порівняно з традиційними скручуваннями.

Більше жодних скручувань! Ось яка справа зробить вам ідеальний прес на задрість всімПланка - дуже ефективна для пресу (фото: freepik.com)

Покращена стабільність

Зберігаючи статичне положення, планка допомагає розвивати стабільність і контроль над тілом, що важливо для виконання інших вправ і повсякденної діяльності.

Зменшення ризику травм

Зміцнення кора за допомогою таких вправ, як планка, може допомогти запобігти травмам нижньої частини спини, покращуючи вирівнювання постави та надаючи додаткову підтримку під час динамічних рухів.

Завдяки своїй здатності активувати кілька груп м’язів і покращувати загальну стабільність тіла, планка стає важливим інструментом для будь-якої фітнес-програми.

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