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Больше никаких скручиваний! Вот какое упражнение сделает вам идеальный пресс на зависть всем

Среда 15 января 2025 09:15
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Больше никаких скручиваний! Вот какое упражнение сделает вам идеальный пресс на зависть всем Фото: Какое упражнение поможет накачать пресс (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В течение многих лет традиционные скручивания считались лучшим упражнением для укрепления брюшного пресса. Однако эксперты по фитнесу начали выступать за более эффективные и функциональные методы развития этой важной части тела.

Какое упражнение очень эффективно и сделает идеальным ваш живот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.

Какое упражнение самое эффективное для пресса?

Одним из самых рекомендуемых упражнений является планка, которая предлагает многочисленные преимущества для комплексного укрепления пресса.

Кор относится к группе мышц, которая включает не только мышцы брюшного пресса, но также мышцы нижней части спины, косые мышцы, диафрагму и мышцы тазового дна.

Крепкие мышцы пресса необходимы для хорошей осанки, предотвращения травм и повышения эффективности во время различных физических нагрузок.

Попрощаться с традиционными скручиваниями не означает отказаться от укрепления своего ядра. Напротив, применение таких упражнений, как планка, может предложить более эффективные и функциональные результаты.

Преимущества планки

Комплексная активация мышц

Планка задействует одновременно несколько групп мышц, включая мышцы живота, ягодиц, плеч и спины. Это обеспечивает более полную тренировку по сравнению с традиционными скручиваниями.

Больше никаких скручиваний! Вот какое упражнение сделает вам идеальный пресс на зависть всемПланка - очень эффективна для пресса (фото: freepik.com)

Улучшенная стабильность

Сохраняя статическое положение, планка помогает развивать стабильность и контроль над телом, что важно для выполнения других упражнений и повседневной деятельности.

Уменьшение риска травм

Укрепление кора с помощью таких упражнений, как планка, может помочь предотвратить травмы нижней части спины, улучшая выравнивание осанки и предоставляя дополнительную поддержку во время динамических движений.

Благодаря своей способности активировать несколько групп мышц и улучшать общую стабильность тела, планка становится важным инструментом для любой фитнес-программы.

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