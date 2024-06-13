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Більше жодних крадіжок: Google тестує нову функцію безпеки для Android-смартфонів

Четвер 13 червня 2024 12:00
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Більше жодних крадіжок: Google тестує нову функцію безпеки для Android-смартфонів Google почала тестувати в Бразилії ШІ-захист від крадіжки Android-смартфонів (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google розпочала тестування функції автоматичного виявлення крадіжки смартфона на Android у Бразилії. Сама опція була анонсована на конференції для розробників Google I/O 2024 у травні цього року.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Деталі нововведення

Функція Theft Detection Lock, використовуючи ШІ, розпізнає незвичайні різкі рухи мобільного пристрою, які можуть свідчити про спробу крадіжки. Ознаками крадіжки також можуть бути спроби використовувати телефон в іншій мережі або тривале перебування поза доступом до мережі, що часто використовується.

Ця функція була представлена в рамках більш масштабних покращень конфіденційності та безпеки, запланованих для Android 15, включаючи захищене паролем сховище "особистий простір" для конфіденційних додатків та даних.

Доступ до "особистого простору" вимагатиме додаткового рівня аутентифікації. Однак Theft Detection Lock буде доступний і на старіших версіях Android через оновлення сервісів Google Play.

Бразилія була обрана першим регіоном для тестування функції Theft Detection Lock через часті випадки крадіжки телефонів.

Нагадаємо, що Google позбавить деяких власників Android можливості розплачуватися за допомогою смартфона.

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