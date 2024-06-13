Больше никаких краж: Google тестирует новую функцию безопасности для Android-смартфонов
Компания Google начала тестирование функции автоматического обнаружения кражи смартфона на Android в Бразилии. Сама опция была анонсирована на конференции для разработчиков Google I/O 2024 в мае этого года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.
Детали нововведения
Функция Theft Detection Lock, используя ИИ, распознает необычные резкие движения мобильного устройства, которые могут указывать на попытку кражи. Признаками кражи также могут быть попытки использовать телефон в другой сети или длительное нахождение вне доступа в часто используемой сети.
Эта функция была представлена в рамках более масштабных улучшений конфиденциальности и безопасности, запланированных для Android 15, включая защищенное паролем хранилище "личное пространство" для конфиденциальных приложений и данных.
Доступ в "личное пространство" будет требовать дополнительного уровня аутентификации. Однако Theft Detection Lock будет доступен и на более старых версиях Android через обновление сервисов Google Play.
Бразилия была выбрана первым регионом для тестирования функции Theft Detection Lock из-за частых случаев кражи телефонов.
Напомним, что Google лишит некоторых владельцев Android возможности расплачиваться с помощью смартфона.
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