Більше шкоди чи користі? Як насправді впливає сіль на здоров'я

Усі знають, що надлишок солі в раціоні може спричиняти негативні наслідки для здоров'я. Проте ця спеція має і корисну дію на організм, тому повністю відмовлятись від неї не варто.

Про це розповіла нутриціолог Анастасія Голобородько у своєму каналі Telegram .

Сіль корисна чи шкідлива

"Тема солі у світі здоров'я - спірна. Близько 90% дорослих споживають більше за рекомендовану норму. 75% - з готовими продуктами. Сіль - не отрута. Відчутні ризики для здоров'я лише у тих, хто перевищує рекомендовану норму", - пояснює експерт.

Також Голобородько додає, що сіль - це натрію хлорид, натрій та хлор відповідно. Хлор - важлива складова шлункового соку, і його людина отримує виключно з їжі.

"Адекватна кислотність, а значить розщеплення та засвоєння їжі - важливе для здоров'я. Це саме стосується і натрію. Одного з 4-х важливих та біологічно значущих елементів. Його користь незаперечна і повністю безсольова дієта може зашкодити", - каже нутриціолог.

При цьому експерт пояснює, що брак натрію у світі рідкісний, а надлишок призводить до порушень серцево-судинної системи, підвищує тиск, терморегуляцію, збільшує ризик серцевих патологій у молодому віці.

"Надлишок натрію у дітей порушує роботу нирок та підшлункової залози, нервову та ендокринну системи", - каже Голобородько.

Факти про сіль

Сіль природно присутня у продуктах. Також вона додається при виробництві упакованої їжі, напівфабрикатів, десертів і випічки, хліб.

Природний вміст солі у продуктах рідко перевищує 0.2г/100г. Виняток - морепродукти та водорості (2.5г/100г).

Якщо вам їжа на смак здається прісною, це не означає, що вона прісна для дитини.

Домашня сіль може бути збагачена йодом. Солити краще після приготування, ніж підсолювати воду.

Підлітки споживають більше калорій та продуктів, багатих натрієм, ніж діти молодшого віку.

Збалансувати надлишок натрію можна калієм - картопля, броколі, батат, банан, помідор, гриби, апельсин, грейпфрут.

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