Больше вреда или пользы? Как на самом деле влияет соль на здоровье

Все знают, что избыток соли в рационе может вызвать негативные последствия для здоровья. Однако эта специя оказывает и полезное воздействие на организм, поэтому полностью отказываться от нее не стоит.

Об этом рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в своем канале Telegram .

Соль полезна или вредна

"Тема соли в мире здоровья - спорная. Около 90% взрослых потребляют больше рекомендованной нормы. 75% - с готовыми продуктами. Соль - не яд. Ощутимые риски для здоровья только у тех, кто превышает рекомендованную норму", - объясняет эксперт.

Также Голобородько добавляет, что соль - это натрия хлорид, натрий и хлор соответственно. Хлор - важная составляющая желудочного сока, и его человек получает исключительно из пищи.

"Адекватная кислотность, а значит расщепление и усвоение пищи - важно для здоровья. Это касается и натрия. Одного из 4-х важных и биологически значимых элементов. Его польза неоспоримая и полностью бессолевая диета может повредить", - говорит нутрициолог.

При этом эксперт объясняет, что нехватка натрия в мире редкая, а избыток приводит к нарушениям сердечно-сосудистой системы, повышает давление, терморегуляцию, увеличивает риск сердечных патологий в молодом возрасте.

"Избыток натрия у детей нарушает работу почек и поджелудочной железы, нервную и эндокринную системы", - говорит Голобородько.

Факты о соли

Соль естественно находится в продуктах. Также она добавляется при производстве упакованной пищи, полуфабрикатов, десертов и выпечки, хлеба.

Естественное содержание соли в продуктах изредка превосходит 0.2г/100г. Исключение - морепродукты и водоросли (2.5г/100г).

Если вам еда по вкусу кажется пресной, это не значит, что она пресна для ребенка.

Домашняя соль может быть обогащена йодом. Солить лучше после приготовления, чем подсаливать воду.

Подростки употребляют больше калорий и продуктов, богатых натрием, чем дети помладше.

Сбалансировать избыток натрия можно калием - картофель, брокколи, батат, банан, помидор, грибы, апельсин, грейпфрут.

ТОП 10 продуктов, содержащих очень много соли