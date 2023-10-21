Більше не секрет, скільки Полякова, Кароль та Сердючка беруть за виступ на Новий рік

Тіна Кароль

За словами блогерки, за виступ відомої співачки на Новий рік доведеться заплатити чимало. Кароль нібито бере за святковий корпоратив 50 тисяч доларів (понад 1,8 мільйона гривень). При цьому скільки триватиме виступ - невідомо.

Скільки Кароль бере за корпоратив (фото: instagram.com/tina_karol)

Оля Полякова

Ця співачка, як стверджує Шуба, готова виступити у Новий рік, але вже за 70 тисяч доларів (понад 2,5 мільйона гривень). Полякова, як виявилося, може брати більше за Кароль.

Скільки коштує виступ Олі Полякової (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Олег Винник

Цікаво, що блогерка розповіла про вартість корпоративу з артистом, хоча той нібито припинив виступи на тлі повномасштабної війни РФ проти України та своєї хвороби. Втім, за словами Шуби, Винник виступає у Новий рік за 80 тисяч доларів (майже 3 мільйони гривень).

Скільки Винник бере за корпоративи (фото: facebook.com/Olegg.Vynnyk.official)

Андрій Данилко

Найбільше, як заявила Шуба, бере саме артист, який виступає в образі Вєрки Сердючки. Аби почути легендарні хіти зірки у Новий рік, потрібно заплатити вже 100 тисяч доларів (понад 3,6 мільйона гривень).

Скільки коштує виступ Сердючки (фото: instagram.com/v_serduchka)

Чи справді українські зірки беруть стільки грошей за свої виступи - невідомо. Зазвичай артисти не розголошують вартість корпоративів, а їхні представники називають конкретні цифри лише потенційним замовникам приватних концертів.