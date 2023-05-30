"Більше, ніж просто друг". Історія службового собаки з Маріуполя, який знайшов понад 1 000 боєприпасів (фото)
Службовий собака Одін родом із Маріуполя, однак його попередній власник загинув. Він був побратимом військовослужбовця Максима, який тепер взяв шефство над твариною.
Про бойову співпрацю Одіна та Максима розповіли в Національній гвардії України.
"Він дуже контактний, розумний пес, розважливий, врівноважений, кмітливий. Він все обмірковує і робить це дуже швидко, а потім так само стрімко діє. Ви не звертайте увагу, що він за розміром менший за інших. Він це компенсує своїм розумом!" - описує чотирилапого побратима Максим.
Службовий собака Одін і його побратим Максим (фото: НГУ)
Свій неабиякий інтелект Одін демонструє в роботі. За час своєї служби він знайшов:
- 9 гранат на блок-постах
- понад 900 патронів
- півтора кілограма тротилу
- автомат Калашнікова
- пістолет Макарова з набоями
"Цей пістолет був у розшуку у Сумській області, а одна з його обойм навіть фігурує у кримінальній справі, пов’язаній з вбивством людини в Одеській області", - розповідає Максим.
На запитання, ким для нього є Одін, відповідає, що це більше ніж друг.
"Друг. Ні, навіть, більше, ніж друг! Я не знаю… Адже він друг мого побратима та друга", - зрештою відповідає хлопець.
Максим додає, що пес усе пам'ятає, він дуже сумує.
Службовий собака Одін і його побратим Максим (фото: НГУ)
За вагомі досягнення Одін нагороджений медаллю для службових собак "За віддану службу" 2 ступеню.
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