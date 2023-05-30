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"Больше, чем просто друг". История служебной собаки из Мариуполя, нашедшей более 1 000 боеприпасов (фото)

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Украина, Вторник 30 мая 2023 18:28
"Больше, чем просто друг". История служебной собаки из Мариуполя, нашедшей более 1 000 боеприпасов (фото) Служебная собака Один и его "напарник" Максим (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Служебная собака Один родом из Мариуполя, однако ее предыдущий владелец погиб. Он был побратимом военнослужащего Максима, который теперь взял шефство над животным.

О боевом сотрудничестве Одина и Максима рассказали в Национальной гвардии Украины.

"Он очень контактный, умный пес, рассудительный, уравновешенный, сообразительный. Он все обдумывает и делает это очень быстро, а затем так же стремительно действует. Вы не обращайте внимание, что он по размеру меньше других. Он это компенсирует своим умом!" - описывает четырехлапого побратима Максим.

&quot;Больше, чем просто друг&quot;. История служебной собаки из Мариуполя, нашедшей более 1 000 боеприпасов (фото)&quot;Больше, чем просто друг&quot;. История служебной собаки из Мариуполя, нашедшей более 1 000 боеприпасов (фото)

Служебная собака Один и его побратим Максим (фото: НГУ)

Свой незаурядный интеллект Один демонстрирует в работе. За время своей службы он нашел:

  • 9 гранат на блок-постах
  • более 900 патронов
  • полтора килограмма тротила
  • автомат Калашникова
  • пистолет Макарова с патронами

"Этот пистолет был в розыске в Сумской области, а одна из его обойм даже фигурирует по уголовному делу, связанному с убийством человека в Одесской области", - рассказывает Максим.

На вопрос, кем для него является Один, отвечает, что это больше, чем друг.

"Друг. Нет, даже больше, чем друг! Я не знаю… Ведь он друг моего побратима и друга", - в конце концов отвечает парень.

Максим добавляет, что пес все помнит, он очень скучает.

&quot;Больше, чем просто друг&quot;. История служебной собаки из Мариуполя, нашедшей более 1 000 боеприпасов (фото)&quot;Больше, чем просто друг&quot;. История служебной собаки из Мариуполя, нашедшей более 1 000 боеприпасов (фото)&quot;Больше, чем просто друг&quot;. История служебной собаки из Мариуполя, нашедшей более 1 000 боеприпасов (фото)

Служебная собака Один и его побратим Максим (фото: НГУ)

За весомые достижения Один награжден медалью для служебных собак "За преданную службу" 2 степени.

Ранее мы писали о полицейском псе Уране, который раскрыл умышленное убийство.

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