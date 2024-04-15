ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Больше никакого "желтого" блонда. Как уберечь цвет волос и не потерять красоту

Понедельник 15 апреля 2024 21:34
UA EN RU
Больше никакого "желтого" блонда. Как уберечь цвет волос и не потерять красоту Как защитить волосы от желтизны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Идеальный блонд без желтизны - мечта почти всех женщин, которые осветляют и красят волосы. Впрочем, после похода к парикмахеру и нескольким дней цвет шевелюры может изменяться. Мало того, даже натуральные блондинки иногда сталкиваются с тем, что их прическа начинает тускнеть.

Как блондинкам ухаживать за волосами, чтобы они не стали желтыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Защитите волосы от солнца

Солнечные лучи способны навредить волосам любого цвета, также они могут негативно отразиться на состоянии кожи и здоровья в целом. Но блондинкам следует бояться солнца еще и потому, что оно способно ухудшить состояние волос и их цвет.

При этом неважно, родились ли вы блондинкой, или красите шевелюру. Прячь волосы от солнца, используйте SPF не только для кожи, но еще и для головы.

Больше никакого &quot;желтого&quot; блонда. Как уберечь цвет волос и не потерять красоту

Что делать, чтобы волосы не становились желтыми (фото: freepik.com)

Не забывайте о масках

Белокурые волосы нуждаются в регулярном уходе, особенно домашнем. Если вы осветляете пряди, они могут становиться пористыми и более чувствительными к сухости. Поэтому увлажняйте волосы и используйте кондиционеры.

Для ухода за волосами блондинкам прекрасно подойдет домашняя маска из авокадо и банана. Такую смесь можно наносить на шевелюру раз в неделю.

Больше никакого &quot;желтого&quot; блонда. Как уберечь цвет волос и не потерять красоту

Почему блонд становится желтым (фото: freepik.com)

Используйте холодную воду

Конечно, немногие любят холодный душ. Но ваши волосы точно сказали бы "спасибо", если бы могли, за контрастные процедуры. Дело в том, что холодная вода, если вы будете ополаскивать ею шевелюру, поможет удерживать влагу.

Кутикулы закроются, благодаря чему белокурые волосы не будут пересыхать и желтеть. Конечно, мыть голову полностью в холодной воде не стоит. Просто ополосните ею чистые волосы.

Больше никакого &quot;желтого&quot; блонда. Как уберечь цвет волос и не потерять красотуКак уберечь блонд от желтизны (фото: freepik.com)

К слову, раньше мы уже рассказывали, как самостоятельно определить, какой у вас тип фигуры.

Кроме того, недавно стало известно о главных ошибках в уходе за розами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота Лайфхаки Советы
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля