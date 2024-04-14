Названо головні помилки у догляді за трояндами. Ніколи так не робіть

Кущі троянд - прикраса будь-якої клумби та гордість того, хто їх вирощує. Але новачкам та тим, кому не вдається виростити такі квіти, варто знати, які помилки точно не варто робити у догляді за рослинами.

Під час створення матеріалу було використано джерела: допис з Instagram Florium Flowers, сайт Agro-Market.

Головні помилки у догляді за трояндами

Неправильний вибір місця посадки. Троянди люблять світло та "бояться" холодного вітру й вологи. Тому обирайте місце з нейтральним ґрунтом, на якому кущі не будуть "ховатися" під деревами.

Поганий полив. Троянди не люблять поверхневий полив, а тому набагато краще робити навколо куща лунку, у яку лийте воду. А коли земля поглине рідину, засипте лунки та усе замульчуйте.

Неправильна глибина посадки. Щеплені троянди потрібно занурювати у ґрунт так, аби місце самого щеплення було на 3-5 сантиметрів нижче землі.

Невчасна підгодівля. Навесні троянди потребують добрив з азотом, калієм та фосфором. Але це потрібно робити лише ранньою весною, адже коли рослина зацвіте, підгодівля лише нашкодить. Після появи бутонів троянду потрібно "заохочувати" фосфором та кальцієм, також можна використовувати прілий гній.

Неправильна обрізка. Багато хто боїться зрізати квіти занадто рано, а тому чекає, поки вони почнуть в'янути. Насправді ж це треба робити раніше, аби утворилися нові бутони.

Як правильно поливати троянди (ілюстрація: freepik.com)

Як доглядати за трояндами на весні

Не забувайте про мульчування і розпушування. Це бажано робити після кожного поливу. Так ви захистите кущ від зайвої вологи, а навколо нього не будуть з'являтися бур'яни.

Окрім цього, навесні троянди потрібно встигнути обробити кущі спеціальними засобами від шкідників. Захистіть рослину від кліщів, жуків та гусениць. Для цього ви можете обрати готові суміші або ж настої з кропиви або піжми.