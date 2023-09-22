Більше ніяких загадок. Стало відомо, яким буде новий Xbox Series X

На слайді презентації видно, що нова консоль стане найпотужнішою в історії Xbox і не буде мати приводу для дисків.

На фото показано, що корпус консолі має циліндричну форму, на передній панелі якого розташований порт USB-C з можливістю заряджання.

Обсяг вбудованого накопичувача складе 2 ТБ, а також буде підтримка технологій Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6E.

Завдяки процесору, виконаного за 6-нм техпроцесом, має зменшитися на 15% енергоспоживання. А в режимі очікування нова консоль повинна споживати на 20% менше, ніж актуальна Xbox Series S.

І це все за ціною 499 доларів (близько 18 500 грн), як зараз оцінюється Xbox Series X.

Дизайн цифрової версії консолі Xbox Series X (скріншот: twitter/Wario64)

Значні оновлення очікують на геймпад, який наразі має кодову назву Sebille. Цей пристрій буде обладнаний акселерометром і гіроскопом, а також матиме можливість прямого підключення до хмарового сервісу.

Крім того, Microsoft описала кілька технологій для покращення відчуттів геймерів, включаючи precision haptic feedback (точний тактильний зворотний зв'язок) і VCA haptics double as speakers (можливість використання тактильних двигунів як динаміків).

Кнопки геймпада мають бути менш шумними, а сам контролер - міцніше.

Характеристики нового контролера Xbox (скріншот: twitter/Wario64)

Найцікавіше - це дорожня карта випуску цих продуктів. Першим вийде геймпад перед літом 2024 року.

В кінці серпня або на початку вересня очікується наступник Xbox Series S за 299 доларів (11 000 грн) із накопичувачем на 1 ТБ (зараз дуже обмежений в сучасних умовах показник 512 ГБ) під кодовим іменем Ellewood.

Дорожня карта Microsoft щодо оновлення консолей Xbox Series XS (скріншот: twitter/Wario64)

Витік в цілому підтверджує попередні слова про те, що Microsoft планує повністю цифрову Xbox Series X та більше пристроїв Xbox на 2025 рік.