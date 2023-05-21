Більше користі чи шкоди: лікарі пояснили, як саме бюстгальтер впливає на жіноче здоров'я

Кожна жінка стикається із дискомфортом під час носіння бюстгальтера - іноді натирають бретельки, іноді незручні чашечки надто стискають груди. Втім без цього аксесуару зараз неможливо уявити жіночий гардероб. Але чи замислювались ви над тим, як саме бюстгальтери впливають на здоров'я?

Відповідь на це питання дали лікарі у матеріалі видання The Sun .

Носити бюстгальтер корисно для здоров'я чи ні

Ледь не у кожної жінки є ритуал - повертаюсь додому із роботи, вона із полегшенням знімає бюстгальтер.

Засновниця бренду спіднього одягу Фібі Кунітомі зазначає, що хоч це і змушує жінок зітхнути з полегшенням, але постійне ходіння без бюстгальтера може спричиняти біль, особливо у жінок із великими грудьми.

"У деяких жінок важкі груди і без підтримки вони можуть напружувати спину та погіршувати поставу, особливо під час фізичних навантажень", - заявила Фібі.

Втім акушер-гінеколог Лакі Секхон наголошує, що відмова від бюстгальтера може дати ряд переваг жінкам, незалежно від розміру їхніх грудей.

Вона пояснює, що м’язи у жінок недостатньо сильні, щоб забезпечити достатню підтримку грудям. Але з часом тіло природним чином почне належно підтримувати груди без сторонньої допомоги.

Лікарі назвали кілька позитивних ефектів для здоров'я після відмови від бюстгальтера.

Краща форма грудей і м’язовий тонус

Побутує помилкова думка, що груди з часом обвиснуть, якщо не носити бюстгальтер.

Втім насправді саме носіння бюстгальтера може призвести до в’ялості, оскільки м’язи, що підтримують груди, з часом стають "лінивими", заявляє лікар Секхон.

"Жінки, які тривалий час не носили бюстгальтера, часто повідомляють, що це призводить до того, що їхні груди з часом стають пружнішими і круглішими", - розповіла лікарка.

Таке твердження навіть має наукове підґрунтя. Професор Університету Франш-Конте Жан-Дені Руйон провів 15-річне дослідження, у якому вивчив звички носіння бюстгальтерів у понад 300 жінок.

Його дослідження показали, що відсутність бюстгальтера зміцнює жіночі груди, оскільки м’язові тканини стають сильнішими і забезпечують природну підтримку.

Доктор Секон попередив, що жінкам можуть знадобитися тижні або місяці, щоб "наростити м’язи" грудей і спини після того, як вони відмовляться від бюстгальтера. Також вони можуть відчути трохи більше напруження спини, особливо якщо мають великі груди.

Краща циркуляція

Носіння тісного бюстгальтера може перешкоджати кровотоку до м’язів спини та грудей, що призводить до болю в м’язах спини, заявляє лікар Секхон.

Якщо відмовитись від такої білизни, то можна значно покращити кровообіг. Особливо це стосується тих, у кого великі груди і їм потрібні більш тісні чашечки для підтримки.

Менші ризики появи прищів

За словами доктора Секхона, регулярне носіння бюстгальтера має тенденцію затримувати вологу, бруд і піт на шкірі грудей. Це може призвести до закупорювання пор і подразнення шкіри.

Дерматолог Морган Рабах сказав, що це подразнення шкіри може бути так званим механізмом акне.

"Це тип акне, який виникає внаслідок тертя шкіри, тертя або тиску на шкіру. Деякі люди можуть отримати це від носіння бюстгальтера, особливо коли вони тренуються і залишають на собі спітнілий одяг", - розповіла Рабах.

Яким має бути правильний бюстгальтер

Для тих хто, не готовий відмовитись від бюстгальтера, варто хоча б зважати на наступні моменти при виборі цього аксесуару.

Бюстгальтер має бути комфортним. Ремінь має бути щільним, але зручним і рівним по всьому колу. Чашки повинні щільно прилягати, не мати просвітів і випинань. Ремінці слід відрегулювати так, щоб вони облягали шкіру, не впиваючись у плечі.

Якщо наприкінці дня у вас виникає біль від носіння бюстгальтера, спробуйте розім'яти спину, плечі та трохи розтягнути груди.