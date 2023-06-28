Більше не Червона планета! NASA показало дивовижні знімки фіолетового Марсу

Рідкісні знімки фіолетового Марсу

Місія NASA MAVEN зробила дивовижні знімки Марса. Вони були зняті майже в протилежних точках орбіти планети. Метою MAVEN є вивчення верхньої атмосфери планети, іоносфери та взаємодії з Сонцем.

Ультрафіолетовий спектрограф місії вимірює довжини УФ-хвиль, які на цих зображеннях відображаються у хибних кольорах - червоному, зеленому та синьому. Озон в атмосфері виглядає фіолетовим, а хмари блакитними або білими.

Фото Марса, зроблені з протилежних точок планети (фото: NASA/LASP/CU Boulder)

Зображення ліворуч було зроблено в січні 2023 року, коли Марс був поблизу найдальшої точки від Сонця. Пурпуровий серпанок - це озон, який накопичився під час холодних зимових ночей у північній півкулі.

Зображення праворуч зроблено в липні 2022 року, коли Марс проходив близько до Сонця. Блідо-рожева пляма внизу ліворуч - це глибокий кратер під назвою Аргірський басейн, а біла область біля основи - південна полярна крижана шапка.

Зазначимо, що дані, зібрані MAVEN, допомагають дослідникам дізнатись, як Марс втратив частину своєї атмосфери в минулому.