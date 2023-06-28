Больше не Красная планета! NASA показало впечатляющие снимки фиолетового Марса

Редкие снимки фиолетового Марса

Миссия NASA MAVEN сделала удивительные снимки Марса. Они были сняты почти в противоположных точках орбиты планеты. Целью MAVEN является изучение верхней атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействия с Солнцем.

Ультрафиолетовый спектрограф миссии измеряет длины УФ-волн, которые отображаются на этих изображениях в ложных цветах - красном, зеленом и синем. Озон в атмосфере выглядит фиолетовым, а облака голубыми или белыми.

Фото Марса, сделанные из противоположных точек планеты (фото: NASA/LASP/CU Boulder)

Изображение слева было сделано в январе 2023 года, когда Марс находился вблизи дальней точки от Солнца. Пурпурная дымка - это озон, который накопился во время холодных зимних ночей в северном полушарии.

Изображение справа сделано в июле 2022 года, когда Марс проходил близко к Солнцу. Бледно-розовое пятно внизу слева - это глубокий кратер под названием Аргирский бассейн, а белая область у основания - южная полярная ледяная шапка.

Отметим, что данные, собранные MAVEN, помогают исследователям узнать, как Марс потерял часть своей атмосферы в прошлом.