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Больше не Красная планета! NASA показало впечатляющие снимки фиолетового Марса

NASA показало необычные фото Красной планеты (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

NASA обнародовало снимки Марса в совершенно необычных цветах. Планета, которую привыкли называть Красной, на фото - в фиолетово-белых тонах. Однако ученые сразу объяснили, что происходит и почему Марс приобрел такие цвета на снимках.

Об этом сообщает ресурс Nature.

Редкие снимки фиолетового Марса

Миссия NASA MAVEN сделала удивительные снимки Марса. Они были сняты почти в противоположных точках орбиты планеты. Целью MAVEN является изучение верхней атмосферы планеты, ионосферы и взаимодействия с Солнцем.

Ультрафиолетовый спектрограф миссии измеряет длины УФ-волн, которые отображаются на этих изображениях в ложных цветах - красном, зеленом и синем. Озон в атмосфере выглядит фиолетовым, а облака голубыми или белыми.

Фото Марса, сделанные из противоположных точек планеты (фото: NASA/LASP/CU Boulder)

Изображение слева было сделано в январе 2023 года, когда Марс находился вблизи дальней точки от Солнца. Пурпурная дымка - это озон, который накопился во время холодных зимних ночей в северном полушарии.

Изображение справа сделано в июле 2022 года, когда Марс проходил близко к Солнцу. Бледно-розовое пятно внизу слева - это глубокий кратер под названием Аргирский бассейн, а белая область у основания - южная полярная ледяная шапка.

Отметим, что данные, собранные MAVEN, помогают исследователям узнать, как Марс потерял часть своей атмосферы в прошлом.

Читайте также о том, что NASA впервые провело прямую трансляцию Марса.

Ранее мы писали о том, что ученые сделали громкое заявление о новой теории возникновения Земли.

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