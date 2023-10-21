Більше не Alyosha. Дружина Тараса Тополі змінила псевдонім

Співачка Alyosha та дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі неочікувано змінила свій псевдонім.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку виконавиці.
Ще місяць тому артистка зізнавалася, що хоче змінити своє сценічне ім’я, і ось нарешті вона наважилася це зробити.
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Тепер співачка буде виступати як Олена Тополя.
Про це стало відомо після опублікованої нею афіші концерту, який відбудеться 21 жовтня у Новому Роздолі.
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Зазначимо, що Тополя - це прізвище чоловіка виконавиці, музиканта Тараса Тополі. Дівоче ж прізвище зірки - Кучер.
Українці підтримали знаменитість у зміні її псевдоніму, зазначивши, що Олені личить це прізвище на афіші.
Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Нагадаємо, раніше Олена Тополя розповідала, скільки їй обійшлося життя у США.