Больше не Alyosha. Жена Тараса Тополи сменила псевдоним

Певица Alyosha и жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи неожиданно изменила свой псевдоним.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.
Еще месяц назад артистка признавалась, что хочет изменить свое сценическое имя, и вот наконец-то она решилась это сделать.
Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Теперь певица будет выступать как Елена Тополя.
Об этом стало известно после опубликованной ею афиши концерта, который состоится 21 октября в Новом Роздоле.
Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Отметим, что Тополя - это фамилия мужа исполнительницы, музыканта Тараса Тополи. Девичья же фамилия звезды - Кучер.
Украинцы поддержали знаменитость в изменении ее псевдонима, отметив, что Елене подходит эта фамилия на афише.
Елена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Напомним, ранее Елена Тополя рассказывала, сколько ей обошлась жизнь в США.