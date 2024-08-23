Більш ніж манікюр: 9 креативних використань лаку для нігтів

Заклейте конверт

У всіх нас були такі моменти, коли на конверті не було клею, або коли у вас було багато святкових листівок, і від одного їх вигляду болів язик.

Цей простий трюк чудовий, тому що вам не потрібно купувати спеціальний інструмент лише для запечатування конвертів, і ви позбавите себе необхідності їсти клей чи використовувати непривабливу стрічку для заклеювання.

Просто візьміть флакончик прозорого лаку для нігтів, яким ви більше не користуєтеся, і легко вирішите проблему.

Маркування ключів

Не можете розібрати всі ключі? Нанесіть різні кольори лаку для нігтів на кожен ключ, щоб більше ніколи не плутатися біля дверей.

Щоб надати ключам кольорове маркування, потрібно лише кілька хвилин, вони водонепроникні й прослужать довго, а поки ви цим займаєтесь, ви можете створювати веселі дизайни!

Ті, що мають текстуру, також полегшать пошук потрібного ключа, коли ви намагаєтеся відімкнути двері в темряві.

Зробіть сережки гіпоалергенними

Покрийте штифти сережок прозорим лаком, щоб запобігти алергічним реакціям у чутливих вухах. Тепер вам не доведеться викидати милі сережки, які вам подарував на день народження нічого не підозрюючий коханий.

Нанесіть два шари базового прозорого лаку, даючи повністю висохнути між шарами. Будь-яку частину сережки, яка торкається вуха, слід пофарбувати.

Легко вденьте нитку у голку

Протягування нитки через маленьке вушко голки може бути важким, але якщо нанести трохи лаку для нігтів на кінець нитки, вона стане жорсткішою і, відповідно, їю буде простіше влучити.

Нанесіть на кінець нитки трохи прозорого лаку, щоб її було легше протягнути у вушко голки. Ви можете використовувати цей трюк для будь-якого типу ниток.

Антислизькі шкарпетки

Якщо вам набридло ковзати по дерев'яних або кахельних підлогах, просто використовуйте прозорий лак для нігтів, щоб надати своїм улюбленим шкарпеткам більше зчеплення! Лак добре тримається на місці, коли носок із вовни, і не залишає плям.

Нанесіть лак на підошву шкарпеток, щоб уникнути ковзання. Це просте рішення для забезпечення безпеки на слизьких поверхнях.

Лак - корисна дрібничка (фото: Pixabay.com)

Зупиніть зношування шнурків

Біг - чудовий спосіб підтримувати здоров'я, але ваші кросівки можуть виглядати не найкращим чином після кількох місяців використання. Захистіть свої шнурки від зношування, занурюючи їх у прозорий (або кольоровий, якщо хочете підібрати під спортивний одяг) лак для нігтів.

Це допоможе зберегти шнурки в хорошому стані. Лак для нігтів утворює захисний шар, який запобігає їх розплітанню.

Зупиніть розповзання стрілок на колготках

Це, мабуть, найпопулярніше і найвідоміше альтернативне використання лаку для нігтів, адже воно чудово працює. Просто нанесіть трохи прозорого лаку на верхню і нижню частини стрілки, а потім дайте висохнути.

Лак для нігтів запобігає подальшому розповзанню і утворенню нових дірок. Це швидке і ефективне рішення для збереження колготок у хорошому стані.

Затягніть розхитаний гвинт

Звісно, існує багато міцних меблів, які виглядають чудово у вашому домі, але якщо ви помітили, що деякі гвинти постійно розкручуються, стабільність цих предметів може бути під загрозою.

Закріпіть розхитаний гвинт, нанісши трохи прозорого лаку зверху, а потім знову затягніть його. Лак створює додатковий шар, який утримує гвинт на місці. Це просте рішення для швидкого ремонту меблів.

Дуже важливо, щоб гвинти не розкручувалися у окулярах - і лак допоможе їх зафіксувати (фото: Freepik.com)

Збережіть ґудзики на місці

Завжди сумно, коли сорочка втрачає ґудзик через те, що нитка зносилася, тож запобігайте цьому, наносячи трохи прозорого лаку, щоб ґудзик залишався на місці. Лак для нігтів утворює захисний шар, який допомагає тримати ґудзики закріпленими.

Це швидке і ефективне рішення для підтримання гарного вигляду вашого одягу. Нанесіть лак на нитки, щоб запобігти їхньому розплутуванню.