10 універсальних побутових лайфхаків з ватними паличками

Освічена людина має знати, що ватними паличками вуха не чистять. Тім не менше, існує багато способів використання їх у побуті. В яких випадках може стати у пригоді ця маленька, але корисна штучка?

РБК-Україна (проект Styler) підібрало якомога більше лайфхаків, що допоможуть вам застосувати ватні палички у багатьох проблемних ситуаціях.

Догляд за ювелірними прикрасами

Ювелірні вироби з витонченими візерунками - це справжній виклик для очищення. Але ватна паличка з гострим наконечником стане вашим секретним помічником.

Нанесіть чистячу пасту, дбайливо обробіть усі важкодоступні місця, а потім змийте засіб і обсушіть прикрасу паперовим рушником. І ваші коштовності знову блищатимуть, як новенькі!

Підпалювання свічок

Ви коли-небудь намагалися підпалити свічку, у якої ґніт занурився у віск? Це завдання не для слабких нервів, але з ватною паличкою все стає набагато простіше. Просто змочіть її у спирті, підпаліть кінчик і без зайвих зусиль підпаліть свічку.

Після цього опустіть паличку в склянку з водою, щоб уникнути пожежі. Просто, ефективно, безпечно!

Ремонт блискавки

Застрягла блискавка на улюбленій куртці чи джинсах? Не біда! Ватна паличка і краплина оливкової олії легко вирішать проблему. Промажте проблемне місце, потягніть бігунок вниз - і ваша блискавка знову працює як новенька.

Завдяки ватним паличкам можна ремонтувати одяг та взуття (фото: Freepik.com)

Підфарбовування волосся

Фарбуючи волосся вдома, можна випадково пропустити кілька пасом. Але ватна паличка з легкістю виправить ситуацію. Змочіть її у фарбі, нанесіть на непрофарбовану ділянку, загорніть волосся у фольгу, почекайте 10 хвилин - і насолоджуйтеся результатом!

Відновлення вигляду взуття

Знайшли подряпину на улюблених туфлях? Не панікуйте, ватна паличка і рідина для зняття лаку повернуть їм первісний вигляд. Змочіть паличку, обробіть подряпину, а потім нанесіть вазелін для блиску і захисту. І знову ваше взуття виглядає ідеально!

Ремонт сколеної плитки

Впав важкий предмет і відколов шматочок плитки? Не біда! Ватна паличка і лак для нігтів підходящого кольору - ваші рятівники. Нанесіть лак на скол, дайте йому висохнути, повторіть, якщо потрібно. І плитка знову виглядає бездоганно!

Чистка клавіатури

Ваша клавіатура - це магніт для пилу та бруду, особливо в маленьких проміжках між клавішами. Щоб повернути їй чистоту, змочіть ватну паличку в спирті і ретельно протріть усі ці затишні куточки. Простий та ефективний спосіб підтримувати порядок у вашому ноутбуці!

Ватна паличка наче створена для чистки електроніки та оптики (фото: Pixabay.com)

Догляд за кухонними інструментами

Кухонні інструменти, як вафельниці чи консервні ножі, складно очищати, але ватні палички вам у цьому допоможуть! Змочіть їх в ізопропіловому спирті та очистіть усі важкодоступні місця. Ваші інструменти будуть як нові!

Застосування лікарських засобів

Вам набридло бруднити пальці під час нанесення мазі або крему? Використовуйте ватні палички! Вони допоможуть нанести засіб акуратно і без зайвих клопотів.

Ремонт потертостей на шкіряних виробах

Повернути шкіряним туфлям або меблям новий вигляд легко – просто візьміть ватну паличку, вазелін і рідину для зняття лаку. Ось і весь секрет для швидкої полірованої поверхні без жодних подряпин!