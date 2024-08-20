7 способів незвичайно, але дуже корисно використати пилосос у побуті

Пилосос - це не тільки прилад для прибирання підлоги. Він здатен на виконання багатьох інших несподіваних робіт. Які є кілька несподіваних і корисних способів використання цього пристрою, що можуть стати у пригоді в домашньому господарстві?

Пошук загублених речей

Втратили у кімнаті дрібні предмети, такі як сережки або монети? Просто надягніть на насадку пилососа тонку тканину, закріпіть її гумкою і проведіть по підлозі.

Це допоможе вам знайти загублені речі без ризику їх потрапляння в мішок пилососа. Пам’ятайте, що цей метод ідеально підходить для підлоги з килимовим покриттям або для важкодоступних місць.

Очищення штор і жалюзі

Штори і жалюзі часто накопичують пил, але їх важко чистити вручну. Використовуйте пилосос із насадкою для м’яких меблів, щоб видалити пил з штор і жалюзі, підтримуючи їх у чистоті і свіжості.

Це також допоможе зменшити кількість алергенів у вашому домі. Залиште штори в розгорнутому стані, щоб не допустити їх деформації під час чистки.

Освіження повітря

Щоб надати кімнаті приємний аромат, помістіть кілька крапель ефірної олії на шматочок ватки і покладіть її у пилозбірник. Під час прибирання аромат розподілиться по всій кімнаті, створюючи приємну атмосферу.

Цей метод допоможе уникнути використання хімічних освіжувачів повітря, які можуть бути шкідливими для здоров’я. Обирайте ефірні олії на основі натуральних компонентів для найкращого ефекту.

Виправлення вм'ятин на килимах

Якщо на килимі з'явилися вм'ятини від меблів, змочіть ці ділянки водою, а потім пропилососьте їх. Потік повітря допоможе відновити ворс і повернути килиму охайний вигляд.

Для кращого результату можете використовувати лід, який зможе підняти ворс і виправити вм'ятини. Цей метод також працює для ковриків та килимків з коротким ворсом.

Очищення матраців і м'яких меблів

Пилосос може також допомогти у чистці матраців і м'яких меблів. Насипте трохи харчової соди на поверхню, залиште на кілька годин, а потім пропилососьте. Сода допоможе усунути запахи і освіжити тканину.

При регулярному використанні цього методу можна зберегти меблі в хорошому стані та продовжити їхній термін служби.

Чистка вікон

Для очищення вікон спочатку скористайтеся пилососом, щоб видалити пил і бруд з рам і механізмів. Після цього використовуйте миючі засоби для досягнення ідеального блиску.

Це дозволить зменшити кількість води та миючих засобів, які вам знадобляться для досягнення ідеального результату. Переконайтеся, що вікна повністю висохли перед повторним відкриттям.

Очищення важкодоступних місць

Пилосос - відмінний інструмент для очищення вузьких і важкодоступних місць. Використовуйте тонкі насадки або виготовте свою власну з картонного циліндра, щоб дістатися до важко доступних ділянок за радіаторами або між меблями.

Це дозволить зібрати пил і бруд з місць, де зазвичай накопичується найбільше бруду. Переконайтеся, що насадки на пилососі підходять для очищення поверхонь, щоб не пошкодити їх.