Біллі Айліш зробила неочікувану заяву про особисте життя: "Хіба це не було очевидним?"

Біллі Айліш здійснила камінг-аут

Співачка наважилась на камінг-аут через те, що іфнормація про її орієнтацію занадто сильно привертає до себе увагу.

"Я ніколи не відчувала, що можу добре спілкуватися з дівчатами. Я дуже люблю жінок, я люблю їх як людей, вони приваблюють вони як особистості, мене приваблюють вони по-справжньому", - сказала Біллі.

Потім вона пояснила, що хоча вона має глибокі зв’язки з жінками у своєму житті та фізично приваблює жінок, її також лякає їхня краса та їх присутність.

Та днями дівчина вирішила розставити всі точки у цій історії, оскільки інформація про її орієнтацію почала ширитися мережею з різними реакціями та коментарями.

І ця тема навіть стала основною для обговорення на червоній доріжці, де їй довелося виправдовуватися за свої попередні натяки та пояснювати, хто насправді її приваблює, чоловіки чи жінки.

Біллі Айліш зробила камінг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)

"Я люблю хлопців і дівчат, дайте мені спокій, будь ласка, кому на це не байдуже. Хіба це не було очевидним?. Я маю глибокі зв’язки з жінками в моєму житті, друзями в моєму житті, сім’єю в моєму житті. Мене фізично приваблюють вони. Але я також дуже налякана ними, їхньою красою та присутністю", - знову ж таки висловила своє невдоволення артистка.

А після своєї відповіді журналістам, Айліш виклала пост в соціальну мережу Instagram та ще раз повторила те, що вона БІ, додавши до цього досить відверте фото і відео з червоної доріжки, де їй довелося виправдовуватися за своє особисте життя та попросила дати їй спокій.