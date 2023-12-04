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Біллі Айліш зробила неочікувану заяву про особисте життя: "Хіба це не було очевидним?"

Біллі Айліш здійснила камінг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)
Автор: Юлія Любченко

Біллі Айліш і раніше натякала на те, що її приваблюють не лише чоловіки, а й жінки, але не заявляла про це офіційно.

Про те, як Біллі Айліш здійснила камінг-аут, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку зірки та видання People.

Біллі Айліш здійснила камінг-аут 

Співачка наважилась на камінг-аут через те, що іфнормація про її орієнтацію занадто сильно привертає до себе увагу.

"Я ніколи не відчувала, що можу добре спілкуватися з дівчатами. Я дуже люблю жінок, я люблю їх як людей, вони  приваблюють вони як особистості, мене приваблюють вони по-справжньому", - сказала Біллі.

Потім вона пояснила, що хоча вона має глибокі зв’язки з жінками у своєму житті та фізично приваблює жінок, її також лякає їхня краса та їх присутність.

Та днями дівчина вирішила розставити всі точки у цій історії, оскільки інформація про її орієнтацію почала ширитися мережею з різними реакціями та коментарями.

І ця тема навіть стала основною для обговорення на червоній доріжці, де їй довелося виправдовуватися за свої попередні натяки та пояснювати, хто насправді її приваблює, чоловіки чи жінки.  

Біллі Айліш зробила камінг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)

"Я люблю хлопців і дівчат, дайте мені спокій, будь ласка, кому на це не байдуже. Хіба це не було очевидним?. Я маю глибокі зв’язки з жінками в моєму житті, друзями в моєму житті, сім’єю в моєму житті. Мене фізично приваблюють вони. Але я також дуже налякана ними, їхньою красою та присутністю", - знову ж таки висловила своє невдоволення артистка.

А після своєї відповіді журналістам, Айліш виклала пост в соціальну мережу Instagram та ще раз повторила те, що вона БІ, додавши до цього досить відверте фото і відео з червоної доріжки, де їй довелося виправдовуватися за своє особисте життя та попросила дати їй спокій.

Раніше ми розповідали про те, як продюсер "Голосу країни" розповів, з чим зіткнувся, коли зробив камінг-аут.

Також читайте нам матеріал про те, що ЛГБТ-військовий розповів, як в ЗСУ реагують на геїв і лесбійок.

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