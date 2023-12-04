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Билли Айлиш сделала неожиданное заявление о личной жизни: "Разве это не было очевидным?"

Билли Айлиш совершила каминг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)
Автор: Юлия Любченко

Билли Айлиш и ранее намекала на то, что ее привлекают не только мужчины, но и женщины, но не заявляла об этом официально.

О том, как Билли Айлиш совершила каминг-аут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу звезды и издание People.

Билли Айлиш совершила каминг-аут

Певица решилась на каминг-аут из-за того, что информация о ее ориентации уж слишко привлекает внимание. 

"Я никогда не чувствовала, что могу хорошо общаться с девушками. Я очень люблю женщин, я люблю их как людей, они привлекают они как личности, меня привлекают они по-настоящему", - сказала Билли.

Затем она объяснила, что хотя она имеет глубокие связи с женщинами в своей жизни и физически привлекает женщин, ее пугает их красота и их присутствие.

Но на днях девушка решила расставить все точки в этой истории, поскольку информация о ее ориентации стала распространяться в интернете с различными реакциями и комментариями.

И эта тема даже стала основной для обсуждения на красной дорожке, где ей пришлось оправдываться за свои предыдущие намеки и объяснять, кто ее привлекает, мужчины или женщины.

Билли Айлиш совершила каминг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)

"Я люблю мужчин и женщин, оставьте меня в покое, пожалуйста, кому на это не безразлично. Разве это не было очевидным?. У меня глубокие связи с женщинами в моей жизни, друзьями в моей жизни, семьей в моей жизни. Меня физически привлекают они. Но я очень напугана ими, их красотой и присутствием", - опять же выразила свое недовольство артистка.

А после своего ответа журналистам Айлиш выложила пост в социальную сеть Instagram и еще раз повторила то, что она БИ, добавив к этому достаточно откровенное фото и видео с красной дорожки, где ей пришлось оправдываться за свою личную жизнь и попросила оставить в покое.

Ранее мы рассказывали о том, как продюсер "Голоса страны" рассказал, с чем столкнулся, когда совершил каминг-аут.

Также читайте нам материал о том, что ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев и лесбиянок.

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