ua en ru
Пн, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Билли Айлиш сделала неожиданное заявление о личной жизни: "Разве это не было очевидным?"

Понедельник 04 декабря 2023 20:11
UA EN RU
Билли Айлиш сделала неожиданное заявление о личной жизни: "Разве это не было очевидным?" Билли Айлиш совершила каминг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)
Автор: Юлия Любченко

Билли Айлиш и ранее намекала на то, что ее привлекают не только мужчины, но и женщины, но не заявляла об этом официально.

О том, как Билли Айлиш совершила каминг-аут, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram-страницу звезды и издание People.

Билли Айлиш совершила каминг-аут

Певица решилась на каминг-аут из-за того, что информация о ее ориентации уж слишко привлекает внимание.

"Я никогда не чувствовала, что могу хорошо общаться с девушками. Я очень люблю женщин, я люблю их как людей, они привлекают они как личности, меня привлекают они по-настоящему", - сказала Билли.

Затем она объяснила, что хотя она имеет глубокие связи с женщинами в своей жизни и физически привлекает женщин, ее пугает их красота и их присутствие.

Но на днях девушка решила расставить все точки в этой истории, поскольку информация о ее ориентации стала распространяться в интернете с различными реакциями и комментариями.

И эта тема даже стала основной для обсуждения на красной дорожке, где ей пришлось оправдываться за свои предыдущие намеки и объяснять, кто ее привлекает, мужчины или женщины.

Билли Айлиш сделала неожиданное заявление о личной жизни: &quot;Разве это не было очевидным?&quot;

Билли Айлиш совершила каминг-аут (фото: instagram.com/billieeilish)

"Я люблю мужчин и женщин, оставьте меня в покое, пожалуйста, кому на это не безразлично. Разве это не было очевидным?. У меня глубокие связи с женщинами в моей жизни, друзьями в моей жизни, семьей в моей жизни. Меня физически привлекают они. Но я очень напугана ими, их красотой и присутствием", - опять же выразила свое недовольство артистка.

А после своего ответа журналистам Айлиш выложила пост в социальную сеть Instagram и еще раз повторила то, что она БИ, добавив к этому достаточно откровенное фото и видео с красной дорожки, где ей пришлось оправдываться за свою личную жизнь и попросила оставить в покое.

Ранее мы рассказывали о том, как продюсер "Голоса страны" рассказал, с чем столкнулся, когда совершил каминг-аут.

Также читайте нам материал о том, что ЛГБТ-военный рассказал, как в ВСУ реагируют на геев и лесбиянок.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки звезды шоу-бизнеса