Billa запустила уникальную акцию с экоконструктором и игровым приложением с 3D-героями

Проект от Billa призван также поддержать украинских производителей (фото: пресс-служба)

Чем больше покупок, тем быстрее можно собрать полностью игру "Співоча ферма"

Торговая сеть "Билла" с 26 августа при поддержке украинского производителя 3D деревянных конструкторов Ugears и ведущего разработчика инструментов дополненной реальности компании Live Animations запустила первый в Украине уникальный игровой проект.

Как рассказали в компании, он призван стимулировать детей и подростков к раскрытию своих творческих талантов, развитию моторики, представления об окружающем мире, воображения и смекалки.

Собирать коллекцию игрушек и героев "Співочої ферми" просто: за каждый чек от 139 грн покупатель сети Billa получит сашет с уникальной деревянной игрушкой всего за 2,99 грн. Там может быть фермерский инструмент, сельхозтехника либо животное. Коллекция состоит из 25 уникальных игрушечных моделей из экодревесины. Чем больше покупок, тем быстрее можно собрать полностью игру "Співоча ферма".

На основе новейших разработок при поддержке компании Live Animations создано фирменное мобильное приложение "Співоча ферма", которое позволяет оживить собранные деревянные предметы: достаточно отсканировать мобильным гаджетом игрушки и модели - и они оживут в виде 3D-героев на виртуальной ферме.

Во время игры в мобильном приложении можно управлять каждым персонажем и вести хозяйственную деятельность в реальном времени: кормить утят, ремонтировать трактор, заправлять авто, мыть окна, делать множество других полезных дел по хозяйству. 25 персонажей игрового приложения имеют 75 запрограммированных желаний и потребностей. Игра не позволит заскучать ни на минуту, а простота, интуитивно понятный интерфейс и очень удобное управление функциями обеспечат увлекательный семейный досуг взрослым и детям.

Игра уже доступна для скачивания на любой мобильный гаджет с App Store или Google Play. Успех игрока зависит от его воображения, вдохновения и трудолюбия - виртуальную ферму можно развивать, укрупнять хозяйство, делать его более современным, а набранные баллы и бонусы обменивать на новые функции.

Этот проект от Billa призван также поддержать украинских производителей, помочь им увеличить продажи своей продукции в супермаркетах сети.

"Billa - социально ответственная компания. В любых условиях мы всегда поддерживаем наших посетителей и торговых партнеров", - рассказала о целях проекта Оксана Мандзюк, генеральный директор предприятия со стопроцентными иностранными инвестициями "Билла-Украина".

"Ориентация на экологичность продукции и товары местных поставщиков - это поддержка производителей и обеспечение баланса интересов украинской экономики и охраны окружающей среды. "Зеленые" экологические продукты и прямое участие в жизни общества - основа стратегии устойчивого развития международной сети REWE Group", - подытожила Оксана Мандзюк.

Героев игры "Співоча ферма" можно встретить не только на полках сети Billa, но и познакомиться с ними в соцсетях ТикТок, Инстаграм, Ютьюб и Фейсбук.

Напомним. компания "Билла-Украина" входит в состав международной REWE Group, основанной в 1927 году в городе Кельн (Германия). Основные сферы деятельности REWE Group - розничная и оптовая торговля продуктами питания и туризм.

Первый в Украине супермаркет BILLA появился в 2000 году, а к нынешнему времени сеть насчитывает 35 супермаркетов, основная часть из которых расположена в Киеве. Также супермаркеты BILLA представлены в Ирпене, Вышгороде, Борисполе и один в Житомире.

Сегодня "Билла-Украина" - один из крупнейших работодателей на рынке розничной торговли: компания объединяет свыше 1 400 сотрудников. Главные ценности BILLA - высокое качество продукции, разнообразный ассортимент и конкурентные цены.