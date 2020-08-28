Billa запустила унікальну акцію з екоконструктором та ігровим додатком з 3D-героями

Проект від Billa покликаний також підтримати українських виробників (фото: прес-служба)

Чим більше покупок, тим швидше можна зібрати повністю гру "Співоча ферма"

Торгова мережа "Білла" з 26 серпня за підтримки українського виробника 3D дерев'яних конструкторів Ugears і провідного розробника інструментів доповненої реальності компанії Live Animations запустила перший в Україні унікальний ігровий проект.

Як розповіли в компанії, він покликаний стимулювати дітей і підлітків до розкриття своїх творчих талантів, розвитку моторики, уявлення про навколишній світ, уяви й винахідливості.

Збирати колекції іграшок і героїв "Співочої ферми" просто: за кожен чек від 139 грн покупець мережі Billa отримає сашет з унікальною дерев'яною іграшкою всього за 2,99 грн. Там може бути фермерський інструмент, сільгосптехніка або тварина. Колекція складається з 25 унікальних іграшкових моделей з екодеревени. Чим більше покупок, тим швидше можна зібрати повністю гру "Співоча ферма".

На основі новітніх розробок за підтримки компанії Live Animations створено фірмовий мобільний додаток "Співоча ферма", якеий дозволяє оживити зібрані дерев'яні предмети: достатньо відсканувати мобільним гаджетом іграшки і моделі - і вони оживуть у вигляді 3D-героїв на віртуальній фермі.

Під час гри в мобільному додатку можна керувати кожним персонажем і вести господарську діяльність в реальному часі: годувати каченят, ремонтувати трактор заправляти авто, мити вікна, робити безліч інших корисних справ по господарству. 25 персонажів ігрового додатка мають 75 запрограмованих бажань і потреб. Гра не дасть занудьгувати ні на хвилину, а простота, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і дуже зручне управління функціями забезпечать захоплююче сімейне дозвілля дорослим і дітям.

Гра вже доступна для скачування на будь-який мобільний гаджет з App Store або Google Play. Успіх гравця залежить від його уяви, натхнення і працьовитості - віртуальну ферму можна розвивати, укрупнювати господарство, робити його більш сучасним, а набрані бали і бонуси обмінювати на нові функції.

Цей проект від Billa покликаний також підтримати українських виробників, допомогти їм збільшити продажі своєї продукції в супермаркетах мережі.

"Billa - соціально відповідальна компанія. В будь-яких умовах ми завжди підтримуємо наших відвідувачів і торгових партнерів", - розповіла про цілі проекту Оксана Мандзюк, генеральний директор підприємства із стовідсотковими іноземними інвестиціями "Білла-Україна".

"Орієнтація на екологічність продукції і товари місцевих постачальників - це підтримка виробників і забезпечення балансу інтересів української економіки та охорони навколишнього середовища. "Зелені" екологічні продукти і пряму участь в житті суспільства - основа стратегії сталого розвитку міжнародної мережі REWE Group", - підсумувала Оксана Мандзюк.

Героїв гри "Співоча ферма" можна зустріти не тільки на полицях мережі Billa, але і познайомитися з ними в соцмережах ТикТок, Instagram, Ютьюб і Фейсбук.

Нагадаємо. компанія "Білла-Україна" входить до складу міжнародної REWE Group, заснованої у 1927 році в місті Кельн (Німеччина). Основні сфери діяльності REWE Group - роздрібна та оптова торгівля харчами і туризм.

Перший в Україні супермаркет BILLA з'явився у 2000 році, а до нинішнього часу мережа налічує 35 супермаркетів, основна частина з яких розташована у Києві. Також супермаркети BILLA представлені в Ірпіні, Вишгороді, Борисполі і один у Житомирі.

Сьогодні "Білла-Україна" - один з найбільших роботодавців на ринку роздрібної торгівлі: компанія об'єднує понад 1 400 співробітників. Головні цінності BILLA - висока якість продукції, різноманітний асортимент і конкурентні ціни.