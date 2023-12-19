Білл Гейтс зізнався, яку проблему хотів би вирішити раз і назавжди

Яку глобальну проблему прагне вирішити Гейтс

У своєму блозі мільярдер зізнався: "Мене часто запитують, що б я обрав, якби міг вирішити лише одну проблему".

Відповідь у нього одна - він би хотів побороти недоїдання.

"Це - найбільша несправедливість у світі, пов'язана зі здоров'ям. Вона вражає приблизно кожну четверту дитину", - уточнив експерт.

За його словами, якщо дитина впродовж перших двох років життя не отримує достатню кількість їжі, вона не спроможна розвиватися належним чином - ані фізично, ані розумово.

"Подолаючи недоїдання, ми зможемо зменшити одну з найбільших причин дитячої смертності", - вважає підприємець.

Причини недоїдання

Гейтс пояснив, що причини недоїдання - набагато складніші, ніж може здаватися на перший погляд.

Ще близько 15 років тому дослідники помітили, що пероральні дитячі вакцини (краплі проти поліомієліту тощо) не були максимально ефективними (не засвоювалися належним чином) у місцях із високим рівнем недоїдання.

Виходячи з цього, вчені почали підозрювати, що бактерії, які живуть у людському кишківнику - мікробіом - можуть відігравати певну роль у цьому процесі.

Ця підозра підтвердилася в 2013 році, коли біолог Джефф Гордон опублікував історичне дослідження, присвячене мікробіомам немовлят-близнюків у Малаві (країні на південному сході Африки).

Для дітей недоїдання особливо небезпечне (ілюстративне фото: Рixabay)

Вчений виявив, що мікробіом є не побічним продуктом організму, а його визначальним фактором. Це стало першою великою підказкою про те, як зменшити недоїдання серед дітей і дорослих - змінивши мікробіом кишківника.

З часом вчені визначили, що причинами недоїдання може бути:

недостатнє харчування

нестача в раціоні певної поживної речовини

незбалансована дієта

погане травлення або засвоєння спожитої їжі

При цьому найчастіше від недоїдання потерпають саме немовлята, маленькі діти та літні люди.

Що треба знати про мікробіом кишківника

В цілому мікробіом - сукупність, або ж "екосистема" усіх мікроорганізмів, що існують у певному середовищі (на шкірі, у дихальних шляхах, кишківнику тощо).

Мікробіом кишківника людини містить величезну кількість різноманітних бактерій, мікроскопічних грибів та навіть вірусів.

Кількість мікробів у кишківнику людини - приблизно у десять разів перевищує кількість власних клітин організму.

Більшу їх частину в лабораторних умовах культивувати поки що не навчилися, адже у природньому середовищі всі мікроорганізми тісно пов'язані між собою складними метаболічними зв'язками. Тобто "жити" окремо одна від одної ці бактерії просто не можуть.

Боротьба за здоров'я та повноцінне харчування

Найбільший у світі благодійний фонд, заснований Біллом Гейтсом і його дружиною Меліндою (Bill & Melinda Gates Foundation, BMGF) намагається "навчитися" використовувати мікробіом кишківника для лікування й запобігання недоїданню.

Повноцінне харчування - основа здоров'я (фото: gatesfoundation.org)

За словами підприємця, за останні 10 років дослідники дізналися про мікробіом кишківника більше, ніж за 1000 років до того.

"Ми виявили, що бактерії, які живуть у кишківнику, можуть перебувати в дисфункціональному стані, що спричиняє запалення. Тому організм не може засвоювати поживні речовини", - розповів він.

Крім того, згідно з проведеними дослідженнями, боротися з цією проблемою найкраще на ранніх стадіях.

Виходячи з вищесказаного, Gates Foundation працює над створенням порошкоподібної харчової пробіотичної добавки, яку можна давати наймолодшим дітям додаючи до грудного молока.

Згідно зі ще одним важливим дослідженням, мікробіом дитини пов'язаний з мікробіомом матері. Отже, "ліквідація запалення в утробі матері може мати додаткові переваги для жінки, плаценти та плоду, що розвивається".

Бізнесмен визнав, що наразі "незрозуміло, як саме виглядатимуть ці "живі" біотерапевтичні препарати або як їх застосовуватимуть, оскільки стадія дослідження - дуже рання".

"Я не можу дочекатися, щоб побачити, скільки ще ми дізнаємося. І як ми використовуватимемо знання, щоб рятувати життя - наступного року", - підсумував Гейтс.