Билл Гейтс признался, какую проблему хотел бы решить раз и навсегда

Выдающийся предприниматель Билл Гейтс признался, что его благотворительный фонд пытается преодолеть одну из важнейших проблем человечества. Обнаруженное решение поможет, в частности, существенно сократить детскую смертность.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог GatesNotes рассказывает о деятельности миллиардера и филантропа на пути решения этой проблемы.
В своем блоге миллиардер признался: "Меня часто спрашивают, что бы я выбрал, если бы мог решить только одну проблему".
Ответ у него один - он бы хотел побороть недоедание.
"Это - самая большая несправедливость в мире, связанная со здоровьем. Она поражает примерно каждого четвертого ребенка", - уточнил эксперт.
По его словам, если ребенок в течение первых двух лет жизни не получает достаточное количество пищи, он не способен развиваться должным образом - ни физически, ни умственно.
"Преодолевая недоедание, мы сможем уменьшить одну из самых больших причин детской смертности", - считает предприниматель.
Гейтс объяснил, что причины недоедания гораздо сложнее, чем может казаться на первый взгляд.
Еще около 15 лет назад исследователи заметили, что пероральные детские вакцины (капли против полиомиелита и т.п.) не были максимально эффективными (не усваивались должным образом) в местах с высоким уровнем недоедания.
Исходя из этого, ученые начали подозревать, что бактерии, живущие в человеческом кишечнике - микробиом - могут играть определенную роль в этом процессе.
Это подозрение подтвердилось в 2013 году, когда биолог Джефф Гордон опубликовал историческое исследование, посвященное микробиомам младенцев-близнецов в Малави (стране на юго-востоке Африки).
Для детей недоедание особенно опасно (иллюстративное фото: Рixabay)
Ученый обнаружил, что микробиом является не побочным продуктом организма, а его определяющим фактором. Это стало первой большой подсказкой о том, как уменьшить недоедание среди детей и взрослых - изменив микробиом кишечника.
Со временем ученые определили, что причинами недоедания могут быть:
При этом чаще всего от недоедания страдают именно младенцы, маленькие дети и пожилые люди.
В целом микробиом - совокупность или "экосистема" всех микроорганизмов, существующих в определенной среде (на коже, в дыхательных путях, кишечнике и т.д.).
Микробиом кишечника человека содержит множество разнообразных бактерий, микроскопических грибов и даже вирусов.
Количество микробов в кишечнике человека - примерно в десять раз превышает количество собственных клеток организма.
Большую их часть в лабораторных условиях культивировать пока не научились, ведь в природной среде все микроорганизмы тесно связаны между собой сложными метаболическими связями. То есть "жить" отдельно друг от друга эти бактерии просто не могут.
Крупнейший в мире благотворительный фонд, основанный Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой (Bill & Melinda Gates Foundation, BMGF) пытается "научиться" использовать микробиом кишечника для лечения и предотвращения недоедания.
Полноценное питание - основа здоровья (фото: gatesfoundation.org)
По словам предпринимателя, за последние 10 лет исследователи узнали про микробиом кишечника больше, чем 1000 лет до того.
"Мы обнаружили, что бактерии, живущие в кишечнике, могут находиться в дисфункциональном состоянии, что приводит к воспалению. Поэтому организм не может усваивать питательные вещества", - рассказал он.
Кроме того, согласно проведенным исследованиям, бороться с этой проблемой лучше на ранних стадиях.
Исходя из вышесказанного, Gates Foundation работает над созданием порошкообразной пищевой пробиотической добавки, которую можно давать маленьким детям добавляя в грудное молоко.
Согласно еще одному важному исследованию, микробиом ребенка связан с микробиомом матери. Следовательно, "ликвидация воспаления в утробе матери может иметь дополнительные преимущества для женщины, плаценты и развивающегося плода".
Бизнесмен признал, что "непонятно, как именно будут выглядеть эти "живые" биотерапевтические препараты или как их будут применять, поскольку стадия исследования - очень ранняя".
"Я не могу дождаться, чтобы увидеть, сколько еще мы узнаем. И как мы будем использовать знания, чтобы спасать жизни - в следующем году", - подытожил Гейтс.
Напомним, несколько ранее Билл Гейтс сделал громкое заявление о будущем ИИ.
Кроме того, Гейтс объяснил, стоит ли бояться ядерной энергетики.