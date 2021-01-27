Билл Гейтс про следующую пандемию: будет в десятки раз хуже нынешней

Билл Гейтс рассказал о следующей пандемии (фото: Getty Images)

Основатель Microsoft и миллиарде Билл Гейтс полагает, что в данное время человечество не готово к следующей возможной пандемии. Ситуация может измениться только через два года.

Он считает, что еще многое можно сделать, включая вакцины, тесты, медикаменты. Об этом Билл Гейтс рассказал в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung.

"Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - заявил Гейтс.

Он также подчеркнул, что система логистики в "богатом мире" оказалась сложнее, чем предполагалось. Люди на приделе, особенно те, кто живет в стесненных условиях, и не может обеспечить своим детям онлайн-обучение. Гейтс считает, что как минимум год потребуется, чтобы нормализовать жизнь.

Ранее Билл Гейтс уже давал прогнозы касательно того, когда ждать новую пандемию. По его словам, появление нового вируса неизбежно, и это связанно с глобализацией мира.

Он считает, что следующая пандемия может произойти через 20 лет. Но люди должны предполагать, что это может быть уже через 3 года.

"Существует разумная вероятность того, что мир столкнется с чем-то подобным в следующие 10 или 15 лет", - отметил он.

Гейтс все же надеется, что человечество извлечет полезные уроки из неправильного обращения с COVI-19, которые могут помочь людям избежать повторения нынешнего сценария.

Напомним, Билл Гейтс сделал громкое заявление про вакцинацию от коронавируса.