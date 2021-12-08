Билл Гейтс пожаловался на "теории заговора" и несправедливое распределение вакцин

Проблема распределения вакцин

Такое распределение препаратов миллиардер называет несправедливым и считает "самым большим разочарованием", говоря об итогах борьбы с пандемией COVID в мире в уходящем году.

"Мир проделал выдающуюся работу по производству и распространению миллиардов доз вакцины, но тот факт, что так мало людей из группы высокого риска в странах с низким уровнем доходов получили их, является неприемлемым", - отмечает Гейтс.

По словам предпринимателя, "просто нет смысла" в том, что так много людей с низким уровнем риска прошли вакцинацию до того, как удалось привить пожилых и имеющих те или иные заболевания.

Гейтс заявляет о необходимости изменить подход в мире с распределением доз в дальнейшем и "найти способы еще быстрее наращивать производство, в том числе за счет расширения глобального потенциала по производству вакцин и оказания помощи большему количеству стран в разработке, производстве и утверждении вакцин".

Распространение мифов о COVID-вакцинации

Еще одной проблемной областью, которая требует больше внимания, филантроп назвал поиск способов борьбы с фейками о вакцинации, что оказывает влияние на спрос на прививки в разных странах мира.

"Ясно, что дезинформация (включая теории заговора, в которых, к сожалению, участвую я) оказывает существенное влияние на желание людей пройти вакцинацию. Это часть более широкой тенденции к недоверию к учреждениям, и это одна из проблем, которые меня больше всего беспокоят в 2022 году", - признался Гейтс.