"Не предвидел, что появится "Дельта": Билл Гейтс сказал, когда завершится COVID-пандемия

Билл Гейтс высказался о завершении пандемии коронавируса и циркуляции таких опасных штаммов, как "Дельта" и "Омикрон". Подводя итоги уходящего года американский миллиардер, филантроп и основатель компании Microsoft также признался, что недооценил, насколько сложно будет убедить людей вакцинироваться и продолжать носить маски.

Что в 2021 году пошло не так в ситуации с COVID

Как отмечает Гейтс, в 2021-м ситуация с эпидемией коронавируса в мире стала лучше не настолько, как он ожидал, делая прогноз в конце прошлого года.

"Хотя я действительно думаю, что в некотором роде это правда - миллиарды людей были вакцинированы от COVID-19, и мир стал несколько ближе к норме - улучшение не было таким значительным, как я надеялся. В 2021 году от COVID умерло больше людей, чем в 2020 году", - говорится в публикации.

Также Билл Гейтс заявил, что из-за штамма коронавируса "Дельта" и проблем с распространением вакцины люди еще не так близки к концу пандемии, как он надеялся.

"Я не предвидел, что появится такой вариант с высокой степенью заразности, и недооценил, насколько сложно будет убедить людей принять вакцину и продолжать использовать маски", - пишет предприниматель и филантроп.

Конец пандемии COVID не за горами

И все же он объясняет, почему сохраняет оптимизм и надеется, что завершение пандемии COVID-19, "наконец, не за горами".

"Было бы глупо делать еще один прогноз, но я думаю, что острая фаза пандемии закончится где-то в 2022 году", - рассказал Гейтс.

В контексте выявления варианта коронавируса "Омикрон" бизнесмен признает, что он без сомнений "вызывает беспокойство". Сейчас исследователи "срочно работают над тем, чтобы узнать об этом больше", и в ближайшее время будет гораздо больше информации о штамме, насколько хорошо защищают от него вакцины или перенесенная болезнь.

"Но вот что мы знаем точно: мир лучше подготовлен к борьбе с потенциально плохими вариантами, чем на любом другом этапе пандемии до сих пор. Мы выявили этот вариант раньше, чем обнаружили "Дельту", потому что Южная Африка вложила значительные средства в возможности геномного секвенирования, и у нас гораздо больше возможностей для создания обновленных вакцин, если они понадобятся", - говорит Билл Гейтс.

Жизнь после пандемии

Миллиардер "все еще надеется", что в 2022 году COVID-19 станет просто эндемическим заболеванием в большинстве стран и регионов.

"Хотя в настоящее время он примерно в 10 раз более смертоносен, чем грипп, вакцины и противовирусные препараты могут сократить это число вдвое или более. В сообществах по-прежнему будут наблюдаться случайные вспышки, но будут доступны новые лекарства, которые могут помочь в большинстве случаев, а больницы смогут справиться с остальным", - поделился он мнением.

Гейтс добавил, что после этого "ковидная" ситуация не будет уже играть столь важную роль для людей при принятии решения: работать ли из офиса, отпускать детей на футбольный матч или смотреть фильм в кинотеатре.

"Я надеюсь, что через пару лет вам действительно придется задуматься о вирусе только тогда, когда вы каждую осень будете делать совместную вакцинацию от COVID и гриппа", - рассказал филантроп.

Билл Гейтс также заявил, что теперь, когда "мы приближаемся к концу этой пандемии", он долго размышлял о том - "что пошло правильно, а что пошло не так" за последние два года.

"Мы можем извлечь важные уроки из мировых мер борьбы с COVID-19, которые помогут нам лучше подготовиться в следующий раз", - подчеркивает бизнесмен.