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Билл Гейтс прогнозирует снижение опасности COVID-19 ниже уровня сезонного гриппа

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Украина, Четверг 18 ноября 2021 11:36
Билл Гейтс прогнозирует снижение опасности COVID-19 ниже уровня сезонного гриппа Фото: основатель компании Microsoft Билл Гейтс (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс считает, что уже к середине 2022 года смертность и заболеваемость COVID-19 могут упасть ниже уровня сезонного гриппа. Это произойдет, если к тому времени не появятся новые опасные штаммы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Гейтса на форуме Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре.

Он отметил, что улучшению ситуации будут способствовать природный и вакцинный иммунитеты, а также создание пероральных препаратов.

"Уровень смертности и заболеваемость должен резко снизиться", - Гейтс.

По словам Гейтса, вопрос о вакцинацию мира от COVID-19 будет стоять по-другому в следующем году, поскольку проблемы с поставками будут решены и заменены вопросами о том, как их все логистически распределить.

"Вакцины - очень хорошие новости, и ограниченность предложения будет в значительной степени решена. Когда мы выйдем на рынок в середине следующего года, мы будем ограничены логистикой и спросом", - сказал Гейтс в виртуальном интервью Bloomberg.

Гейтс заявил, что во многих странах неясно, каким будет уровень спроса, особенно в таких местах, как Африка к югу от Сахары.

По данным опроса Центра Разумкова, среди украинцев нет единого мнения по вопросу, какой способ борьбы с распространением коронавируса является наиболее действенным. Около трети опрошенных (31,1%) назвали тотальную вакцинацию населения.

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Билл Гейтс Коронавирус
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