Білл Гейтс назвав дату наступної пандемії

Білл Гейтс про нову пандемію (колаж: РБК-Україна)

Білл Гейтс розповів, коли почнеться наступна пандемія після коронавіруса

Коронавірус у світі станом на 12 квітня 2020 привів до зараження 1,8 мільйона осіб. Мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс запевняє, що поточна пандемія – не остання і стане звичайним явищем для всього світу. Він також розповів, з якою частотою це явище буде з'являтися на планеті.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс упевнений, що нинішня пандемія - не унікальна подія в історії людства, подібні кризи будуть відбуватися і далі з періодичністю приблизно у 20 років. Про це повідомляє Financial Times.

На його думку, пандемії неминучі через розмиті кордони та глобальну мобільність.

"Якби світові лідери та законодавці виявилися належним чином підготовлені до ситуації, витрати на запобігання кризи могли б бути нижче на багато трильйонів доларів. В майбутньому уряди повинні тримати напоготові діагностичні інструменти, великі бібліотеки антивірусів і системи раннього оповіщення", - заявив Гейтс.

Також Білл Гейтс зазначає, що Америка зможе відновитися після епідемії коронавіруса тільки до 2021 року. При цьому повна відмова від карантинних заходів у світі буде можлива тільки після проведення масової вакцинації.

Також бізнесмен заявив, що поточна пандемія призведе до поглиблення соціального розшарування, через те, що перехід на дистанційну освіту погіршить доступ до знань для дітей з малозабезпечених сімей.

"Деякі школи та вузи зможуть перейти на дистанційне навчання, але далеко не у всіх учнів - особливо з малозабезпечених сімей - є підходящі для занять пристрої та інтернет. Це ще більше посилить соціальне розшарування", - вважає Гейтс.

Нагадаємо, що раніше експерт поділився невтішним прогнозом щодо ефективності карантинних заходів.