Білки чи вуглеводи? Ось з чого найкраще починати свій день

Переваги білка зранку

І білки, і вуглеводи є важливими макроелементами і забезпечують велику кількість переваг, але часто точаться дискусії про те, що найкраще їсти на початку дня.

Людина повинна прагнути рівномірно розподілити щоденне споживання білка протягом дня. Залежно від ваших особистих потреб, для початку краще споживати 20-30 грамів білка на сніданок.

Дослідження показують, що ранок є оптимальним часом, щоб отримати білок для максимального збільшення м’язів, підтримки рухливості та сили.

Білок виконує багато функцій в організмі, включаючи виробництво ферментів, підтримку травлення, а також будівництво та відновлення м’язів.

Сніданок із високим вмістом білка може довше підтримувати відчуття ситості та бадьорості, тож ви можете дотягувати до обіду, не відчуваючи голоду між прийомами їжі.

Він також підтримує контроль рівня цукру в крові. На відміну від вуглеводів, білок зазвичай не впливає на рівень цукру в крові.

Дієти з високим вмістом білка можуть допомогти підтримувати контроль ваги, покращуючи насичення (відчуття ситості).

Чи варто їсти зранку вуглеводи

Складні вуглеводи надходять із цілісної, необробленої рослинної їжі. Вони забезпечують велику кількість корисних рослинних поживних речовин для задоволення різноманітних потреб організму.

Для порівняння, прості вуглеводи, такі як білий хліб і рафіновані пластівці, зазвичай не мають поживних речовин і швидко перетворюються на цукор в організмі, збільшуючи ймовірність стрибків цукру в крові.

Споживання складних вуглеводів вранці живить мозок і тіло основним джерелом енергії (глюкоза) і забезпечує корисні харчові волокна. Харчові волокна важливі для максимального здоров’я кишківника та регулярного випорожнення.

Сніданок із помірним або високим вмістом вуглеводів може бути корисним, якщо ви плануєте займатися спортом вранці. Вашому тілу потрібна енергія, отримана з глюкози, щоб підтримувати себе під час фізичних навантажень.

Крім підтримки потреб у фізичній активності, деякі переваги споживання вуглеводів на сніданок включають:

покращена регуляція стресу

покращений настрій

прискорений метаболізм

покращення травлення

Що краще обрати

Важливо розуміти, що ідеальний сніданок має бути збалансованим, тому вибір між білками чи вуглеводами залежить від ваших цілей і способу життя.

Сніданок з високим вмістом білка, як правило, є оптимальним, щоб підтримати вас протягом ранку, стабілізувати рівень цукру в крові та максимально збільшити цілісність м’язів. Ваше тіло також може більш ефективно використовувати вуглеводи на початку дня, що може допомогти зменшити тягу та сприяти кращому контролю ваги.

Для збалансованого початку дня зосередьтеся на отриманні приблизно 30 грамів білка на сніданок і додайте трохи багатих клітковиною вуглеводів.

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