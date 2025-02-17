8 фактів про ковбоїв, які назавжди змінять ваше ставлення до вестернів

Ковбої стали символом американського Дикого Заходу, і їхній образ глибоко вкорінився в популярній культурі. Однак багато уявлень про ковбоїв базуються на міфах та стереотипах, які не відповідають історичній реальності.

РБК-Україна (проект Styler) розглядає вісім поширених міфів про ковбоїв, у які багато хто вірить, але які далекі від істини.

Ковбої були переважно білими чоловіками

Популярна культура часто зображує ковбоїв як білих чоловіків, але насправді це було далеко не так. Близько 25% ковбоїв були афроамериканцями, ще 12% - мексиканцями, а також серед них були корінні американці та представники інших національностей.

Крім того, існували й жінки-ковбої, які працювали нарівні з чоловіками. Вони доглядали за худобою, переганяли стада та навіть брали участь у родео, хоча історія про них згадує рідко. Таким чином, ковбойська спільнота була набагато більш різноманітною, ніж заведено вважати.

Ковбої постійно носили револьвери та брали участь у дуелях

У фільмах ковбої часто зображені з револьверами на стегнах, готовими до дуелі в будь-який момент. Насправді більшість ковбоїв не носили зброю постійно, оскільки вона була дорогою та важкою. Дуелі були рідкісними і не були частиною повсякденного життя ковбоїв.

Набагато важливішими навичками були володіння батогом, знання природи та вміння працювати з худобою. Цей стереотип був популяризований вестернами і не відображає реальної історії.

Ковбої були самотніми мандрівниками

Образ самотнього ковбоя, який подорожує преріями, є романтичним, але не точним. Ковбої зазвичай працювали в командах, переганяючи великі стада худоби на далекі відстані. Це вимагало координації та співпраці між членами команди, адже одна людина не могла впоратися з такою роботою самостійно.

Окрім того, у ковбоїв були спеціальні табори та каравани, де вони жили протягом довгих перегонів. Життя ковбоя було більше пов'язане з командною роботою, ніж з індивідуальними пригодами.

Ковбої переважно мандрували групами, а не на самоті (фото: Pexels.com)

Ковбої були некультурними та неосвіченими

Існує стереотип, що ковбої були грубими та неосвіченими людьми. Насправді багато з них були грамотними і навіть писали вірші та пісні, що стало основою для жанру кантрі-музики. Ковбої мали свої традиції, музику та фольклор, які відображали їхній спосіб життя та цінності.

Вони розповідали історії біля вогнища, співали пісні та навіть грали на гітарах та губних гармоніках. Вони були носіями унікальної культури, яка вплинула на американське мистецтво та літературу.

Ковбої завжди носили капелюхи Stetson та ковбойські чоботи

Хоча капелюхи Stetson і ковбойські чоботи асоціюються з образом ковбоя, вони не були стандартним одягом для всіх. Ковбої носили різноманітний одяг, який відповідав їхнім потребам та умовам роботи.

Капелюхи могли бути різних стилів, а чоботи - різних форм і розмірів, залежно від регіону. Деякі ковбої навіть носили сомбреро, запозичене у мексиканців, оскільки воно краще захищало від сонця. Сучасний образ ковбоя багато в чому сформувався під впливом Голлівуду та моди.

Ковбої були багатими та успішними

Реальність життя ковбоя була далекою від розкоші. Більшість з них отримували низьку платню за важку та небезпечну роботу, яка часто тривала від світанку до заходу сонця. Умови життя були суворими, з довгими годинами роботи та мінімальними зручностями.

Успішними ставали лише власники ранчо, а прості ковбої часто залишалися найманими працівниками на все життя. Ковбої часто стикалися з небезпеками, такими як погана погода, дикі тварини та конфлікти з корінними племенами.

Ковбої рідко дралися на дуелях (фото: Pexels.com)

Епоха ковбоїв тривала століттями

Хоча здається, що ковбої були невід'ємною частиною американської історії протягом тривалого часу, їхня "золота ера" була відносно короткою. Період активної діяльності ковбоїв тривав приблизно з 1866 по 1886 рік, коли великий попит на м'ясо змушував фермерів переганяти худобу на далекі відстані.

З розвитком залізниць та зміною економічних умов потреба в довгих перегонах худоби зменшилася, і роль ковбоїв поступово зійшла нанівець.

Ковбої їздили лише на конях

Фільми та книги часто зображують ковбоїв як вправних вершників, які постійно пересуваються верхи. Насправді ж коні були лише одним із засобів пересування. Ковбої також використовували мулів та вози, особливо для перевезення спорядження та провіанту.

До того ж значну частину часу вони проводили не в сідлі, а виконуючи роботу на ранчо: лагодили огорожі, доглядали за худобою та готували їжу. Їзда на коні була важливою, але не єдиною частиною їхнього повсякденного життя.