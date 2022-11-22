Білий чи чорний: який хліб корисніший і чому

У чому користь хліба

Хліб цінується поживністю, бо швидко насичує організм енергією й тамує голод. Цей продукт містить клітковину, необхідну для шлункової флори, яка своєю чергою впливає на міцність імунітету.

Також хліб багатий на вітаміни груп В, Е, Н і А, йодом, кремнієм і насиченими жирними амінокислотами.

Проте не варто непосильно налягати на хлібобулочні вироби, бо це може призвести до зайвої ваги. Хліб має становити не більше 5% денного раціону. Для дорослого - це три скибки. Для людей із великими фізичними навантаженнями - п'ять.

Який хліб корисніший - чорний чи білий

Важливий не колір хліба, а складники, з яких він приготовлений. Найкориснішим є цілозерновий. У такому зберігаються оболонки пшениці, багаті вітамінами і корисними речовинами. Такий хліб буде ще поживнішим, якщо випечений із додаванням різних круп і насіння, горіхів, висівками і сухофруктами.

Хліб з борошна грубого помелу корисніший, ніж із борошна вищого сорту. Тому при купівлі важливо читати на етикетці склад продукту.

Білий хліб в основному випікають саме з пшеничного борошно вищого сорту. Воно зберігається довше, ніж цілозернове, тому йому надають перевагу виробники. Але таке борошно майже не містить корисних елементів. У процесі помелу губляться мінерали та вітаміни. Відповідно випічка з нього поступається корисністю.

Віддаючи перевагу таки білому хлібу, зважайте, щоб на першому місці за кількістю було не пшеничне борошно не вищого, а хоча першого сорту.

При виготовленні чорного хліба використовують житнє борошно, яке є більш грубим, ніж пшеничне для білого. Завдяки цьому зберігається більше корисних речовин. Також чорний хліб є менш калорійним, тому більше підходить людям, що сидять на дієтах. Але такий довше перетравлюється.

Проте важливо пам'ятати, що насправді виробники часто надають темний колір хліба карамельними барвниками. Відповідно колір не завжди свідчить, що у випічці багато клітковини.